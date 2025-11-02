به گزارش ایلنا، حسنعلی اخلاقی امیری در نشست علنی یکشنبه (یازدهم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) الگوی ممتاز بشریت به ویژه بانوان جامعه اسلامی،گفت: سیزدهم آبان ماه روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی را گرامی می‌داریم و به روح شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ویژه شهدای دانش‌آموز، درود می‌فرستیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: تسخیر لانه جاسوسی در سیزدهم آبان ماه ،نقاب از چهره ریاکارانه آمریکا برداشت،اینک مردم و نسل جوان ما به خوبی، مکر و فریب آمریکای جنایتکار را می‌شناسند؛ آمریکایی که با ادعای فریبنده مذاکره ،با پشتیبانی تمام عیار از رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی،خنجر بر ملت ایران وارد کرد و البته با عملیات بزرگ "بشارت فتح"و همت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ابهت پوشالی او فرو ریخت." بشارت فتح" طلوع ابرقدرتی در شرق عالم به نام "ایران"عزیز بود.

وی با بیان اینکه در جهان پرآشوب امروز، آنچه تمدن‌ها را جاودانه می‌کند،قدرت نرم و اصالت فرهنگی است، مطرح کرد: همکاران عزیز و ملت بزرگ؛ امروز غرب در باتلاق مادی گری گرفتار شده و آخرین دست و پای خود را می‌زند. این دشمن شکست خورده، این بار با گلوله های ناهنجاری فرهنگی و جنگ نرم به میدان آمده تا قلب و ذهن جوان ما را تسخیر کند .

اخلاقی امیری با تاکید بر اینکه "فرهنگ" ،نرم افزار هدایتگر سخت افزارهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است، اظهار کرد: اقتصاد بدون فرهنگ خودباوری و قناعت به رانت و تجمل می‌گراید؛ سیاست بدون فرهنگ ایثار و استکبارستیزی به قدرت طلبی و سازشکاری می‌گراید و قانون بدون فرهنگ مسئولیت پذیری روی کاغذ می‌ماند متاسفانه فرهنگ برای بسیاری از دستگاه ها یک دغدغه درجه چندم شده است، بودجه ناچیز، برنامه ریزی سطحی و پراکندگی نهادهای فرهنگی،بزرگترین ضربه را به پیکر فرهنگ انقلابی وارد می‌کند؛زمان آن فرارسیده که با وحدتِ فرماندهی و هم افزایی،تمام ظرفیت کشور را برای مقابله ی هوشمندانه با هجوم خزنده دشمن، بسیج کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه اگر دیروز "نفت"سرمایه ملی بود ،امروز "فرهنگ دانش بنیان" بزرگترین سرمایه و تضمین کننده عزت مااست، خاطرنشان کرد: این فرهنگ به معنای نهادینه کردن این باور است؛ که راه حل هر مشکلی در دانش و نوآوری نهفته است. ما باید از مصرف زدگی صرف، به سمت خلاقیت و تولید ارزش افزوده حرکت کنیم تا مشکلات اقتصادی حل شود؛ این امر محقق نمی‌شود اگر با تغییر نگرش در نظام آموزشی و پرورش فرزندان پرسشگر و خلاق.تصویب قوانین حمایتی پایدار برای نخبگان و فعالیت دانش بنیان ها و ایجاد پیوند ناگسستنی بین صنعت ،دانشگاه و دولت.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس با اشاره به اینکه بودجه فرهنگی بودجه مصرفی نیست، بلکه بودجه سرمایه گذاری است ،گفت: تزریق منابع به فرهنگ، در حقیقت ایجاد بستر برای بهره‌وری تمام بخش‌های دیگر است؛ اگر بنا داریم مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور حل شود،تنها راه حل آن ،نهادینه کردن فرهنگ صحیح در جامعه است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه،تاکید کرد: همکاران عزیز؛ من نماینده شهری هستم که شهر همه شما و همه ملت ایران است. مشهد مقدس کلانشهر مذهبی است که امروز از چالش‌های مختلف رنج می‌برد؛ یکی از آنها حاشیه نشینی یک سوم جمعیت این شهر مقدس است. حل این مشکل با ساخت مسکن ،پل و خیابان تنها میسر نیست ،باید به مردم انقلابی این مناطق اعتماد کرده و فرصت رشد و ارتقای همه جانبه را برای آنها فراهم کرد.

اخلاقی امیری در ادامه با بیان اینکه در مناطق حاشیه ای مشهد رودخانه‌ای به نام "کشف رود" وجود دارد که متاسفانه با ورود فاضلاب شهری،با آلودگی‌های مختلف، عامل رنج و بیماری اهالی شده است ، تصریح کرد: امروز احیای "کشف رود" در حاشیه شهر مشهد، می‌تواند هم حاشیه نشینی و هم بیکاری آن محلات را درمان کند. احیای "کشف رود "تنها یک پروژه زیست محیطی نیست، بلکه یک پروژه ملی برای معضل حاشیه نشینی است.

نماینده مردم مشهد در مجلس دوازدهم با بیان پیشنهاداتی برای احیای کشف رود،خاطرنشان کرد: ایجاد پارک های رودخانه‌ای ،جذب سرمایه بخش خصوصی، راه انداختن بازارچه‌های محلی هم می‌تواند رونق اقتصادی به این منطقه را بازگرداند و آن را به مقصد مکمل ،برای زائران امام رضا (ع) تبدیل کند و هم ایجاد اشتغال کند و هم درآمدزایی به وجود آورد.احیای کشف رود تنها نجات یک رودخانه بیمار نیست ،بلکه نجات آینده اقتصادی و اجتماعی بخش اعظمی از کلان شهر مشهد مقدس است، به امید آن روز .

انتهای پیام/