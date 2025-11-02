خبرگزاری کار ایران
لاریجانی:

می‌توانیم کمتر از دو هفته بمب اتم داشته باشیم اما دنبال آن نیستیم

عضو شورای سیاستگذاری «ما و غرب» گفت: کشوری که می‌تواند به نظر من، کمتر از دو هفته بمب اتم داشته باشد، قاطعانه به دنبال بمب اتم نیست. این موضوع باعث تعجب دنیا شده است و آنها می‌گویند که این‌ها عاقل هستند؟ مدهوش هستند؟ بله ما مجنون دینمان و اصولمان هستیم و به اصول خود پایبند خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجواد لاریجانی،  عضو شورای سیاستگذاری «ما و غرب» در نشست خبری این همایش گفت:  در مورد فتوای حضرت آقا درباره سلاح باید بگویم که این  فتوایی بسیار مهم است. این فتوا پرده‌برداری می‌کند از این‌که ما در تفکر اسلامی‌مان در مکتب اهل بیت، خشونت بدون مرز نداریم. این موضوع بسیار اهمیت دارد؛ یعنی اگر بنا باشد جنگی رخ دهد، جنگ ما همانند جنگ‌ آن‌ها  وحشیانه نخواهد بود و دارای حد و حدود مشخصی است.

وی ادامه داد: فتوای حضرت آقا مبانی بسیار قوی فقهی دارد و در تاریخ فقه شیعه نیز سابقه‌دار است. من از طرفداران سرسخت توسعه توانمندی‌ها هستم و معتقدم که این امر در همه زمینه‌ها بسیار ضروری است.

لاریجانی با بیان اینکه ما موضوعات جدیدی را به دنیا مطرح کرده‌ایم، تصرح کرد:  کشوری که می‌تواند به نظر من، کمتر از دو هفته بمب اتم داشته باشد، قاطعانه به دنبال بمب اتم نیست. این موضوع باعث تعجب دنیا شده است و آنها می‌گویند که این‌ها عاقل هستند؟  مدهوش هستند؟ بله  ما مجنون دینمان و اصولمان هستیم و   به اصول خود پایبند خواهیم بود. 

