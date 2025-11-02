افشای هویت صهیونیستهای تحت تعقیب به دست گروه حنظله + تصاویر
گروه سایبری «حنظله» افراد تعقیب صهیونیست که در موسسه وایزمن، البیت، نیروی هوایی و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی فعال هستند را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا،
گروه سایبری «حنظله» اعلام کرد که اطلاعات جنایتکاران تحت تعقیب به شرح زیر است: اوفیر آلوف – مؤسسه وایزمن مایکل مور یوسف – مرکز سورک اویهی آیاش – صنایع البیت الداد گوستینسکی – صنایع البیت هیلل مرن – سامانههای التا جاشوا ویسفیش – نیروی دریایی اسرائیل یوئل آهارونی – نیروی هوایی اسرائیل جاناتان شلومی – مؤسسه وایزمن اور زینگر – مرکز سورک نویا هوورش – مرکز سورک یوال لیون – شرکت آموس اسپیسکاماوفیر نوو – صنایع البیت.