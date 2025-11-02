خبرگزاری کار ایران
تکالیف آموزشی دستگاه‌ها برای همکاری با سازمان ملی هوش مصنوعی

کد خبر : 1708189
نمایندگان مجلس تکالیف دستگاه‌ها جهت همکاری با سازمان ملی هوش مصنوعی در حوزه آموزش را تعیین کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ۱۷۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷۲ رأی ممتنع از ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده ۹ و اصلاحات و الحاقات آن موافقت کردند.

ماده ۹- به منظور حفظ و ارتقاء سرمایه‌های انسانی کشور و توسعه دانش و پژوهش در حوزه هوش مصنوعی؛

الف- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و با استفاده از منابع و امکانات در اختیار خود موارد زیر را انجام دهند: 

۱-ایجاد و بازنگری سرفصل‌های آموزشی متأثر از تحولات مرتبط با هوش مصنوعی

۲- ایجاد بستر مناسب در مدارس و دانشگاهها برای تقویت و همسوسازی طرحهای پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی و حمایت از این طرح ها

۳- تدوین دستورالعمل نحوه حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون

ب- بنیاد ملی نخبگان موظف است با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و وزارتخانه های امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری آئین نامه اجرایی نحوه جذب و حمایت از متخصصین هوش مصنوعی در داخل و خارج از کشور و نیز نحوه استفاده از خدمات آنان را  ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون  با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی، دستورالعمل آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی صنایع وابسته به هوش مصنوعی را در چارچوب قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای مصوب  ۲۴/  ۸/ ۱۳۹۶ تدوین و تصویب نماید.

ت- سازمان ملی هوش مصنوعی مجاز است با توسعه هوش مصنوعی در حوزه های علمیه همکاری های لازم با مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم داشته باشد.

۴- تدوین و بروز رسانی دستورالعمل و شیوه نامه های آموزشی و ارزیابی در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش با هدف متناسب سازی با توسعه این فناوری و بهره مندی از ظرفیت های آن.

 

انتهای پیام/
