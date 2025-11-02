به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و دفتر اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

آنچه در برخی رسانه ها با عنوان جلسه فوری و محرمانه رئیس جمهور و تصمیم به برکناری یکی از وزرای دولت منتشر شده کاملا بی اساس و کذب محض است.

رسانه ای که در پی حفظ مرجعیت خود باشد از درج هر مطلب بی پایه ای با ذکر «شنیدهها پرهیز میکند این اخبار را مراجع مسئول اطلاع رسانی میکنند

انتهای پیام/