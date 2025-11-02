خبرگزاری کار ایران
مرکز توسعه خدمات پردازشی هوش مصنوعی تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه) با ماده ۷ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی موافقت کردند؛ بر اساس این مصوبه، «مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی» با هدف تأمین، توسعه و تجمیع زیرساخت‌های پردازشی کشور ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۷ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی موافقت کردند.

در ماده ۷ این طرح آمده است؛به منظور تأمین، توسعه و شبکه‌سازی زیرساخت‌های پردازشی در حوزه هوش مصنوعی، مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی، در چارچوب مصوبات شورای ملی هوش مصنوعی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ساختارها و ظرفیت‌های موجود تشکیل می‌شود.

در تبصره (۱) این ماده واحده که به تصویب مجلس رسید، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل لازم در خصوص حمایت و نحوه اشتراک‌گذاری و تجمیع ظرفیت‌های پراکنده پردازشی کشور و تأمین تجهیزات پردازشی مورد نیاز، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارور(اپراتور)های خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین در تبصره ۲ این طرح که به تصویب مجلس رسید، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرایی این ماده را به سازمان ملی هوش مصنوعی ارائه دهد.

