در صحن علنی صورت گرفت؛
مرکز توسعه خدمات پردازشی هوش مصنوعی تشکیل میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبانماه) با ماده ۷ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی موافقت کردند؛ بر اساس این مصوبه، «مرکز توسعه و شبکهسازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی» با هدف تأمین، توسعه و تجمیع زیرساختهای پردازشی کشور ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل میشود.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۷ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی موافقت کردند.
در ماده ۷ این طرح آمده است؛به منظور تأمین، توسعه و شبکهسازی زیرساختهای پردازشی در حوزه هوش مصنوعی، مرکز توسعه و شبکهسازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی، در چارچوب مصوبات شورای ملی هوش مصنوعی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ساختارها و ظرفیتهای موجود تشکیل میشود.
در تبصره (۱) این ماده واحده که به تصویب مجلس رسید، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل لازم در خصوص حمایت و نحوه اشتراکگذاری و تجمیع ظرفیتهای پراکنده پردازشی کشور و تأمین تجهیزات پردازشی مورد نیاز، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارور(اپراتور)های خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین در تبصره ۲ این طرح که به تصویب مجلس رسید، آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرایی این ماده را به سازمان ملی هوش مصنوعی ارائه دهد.