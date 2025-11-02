خبرگزاری کار ایران
با رأی نمایندگان؛

نحوه تأمین امنیت سایبری سامانه‌های هوش مصنوعی مشخص شد

نحوه تأمین امنیت سایبری سامانه‌های هوش مصنوعی مشخص شد
نمایندگان مجلس نحوه تأمین امنیت سایبری و مدیریت مخاطرات سامانه‌های هوش مصنوعی را تعیین کردند.

به گزارش ایلنا،  نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با بیش از دو سوم آرا با ماده ۸ این طرح، موافقت کردند.

در ماده ۸ طرح ملی هوش مصنوعی آمده است؛ به منظور تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانه‌های هوش مصنوعی، مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی مکلف است موارد زیر را انجام دهد:

الف- تعیین مصادیق سطوح مخاطره و تدوین دستورالعمل دسته‌بندی و الزامات امنیت رایانیکی سامانه‌های هوش مصنوعی

ب- ارزیابی دوره‌ای سامانه‌های خارجی و داخلی هوش مصنوعی بر اساس سطح مخاطره در بازه‌های زمانی شش ماهه و اطلاع‌رسانی و انتشار آن با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی

پ- تدوین فرآیندها و دستورالعمل‌های انتخاب و اعطای گواهینامه به آزمایشگاه‌های مرجع

ت- ایجاد محیط‌های آزمون هوش مصنوعی با همکاری سایر دستگاههای متولی برای اشخاص حقیقی و حقوقی توسعه دهنده

ث- تدوین معیار(استاندارد)های مربوط به مالکیت، تولید، نگهداری، تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و امنیت رایانیکی سامانه‌ها و خدمات هوش مصنوعی و پیگیری تصویب در سازمان ملی استاندارد ایران

تبصره- سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است آئین نامه اجرایی این ماده را با همکاری سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

