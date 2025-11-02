در صحن مجلس مطرح شد؛
نقدعلی: شنیدهها حاکی از امضای توافقی میان دولت و تلگرام است/ قالیباف: از اساس کذب است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: توافق دولت با تلگرام که مطرح شده از اساس کذب بوده و چنین موضوعی در دستور کار نیست. اگر پلتفرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعا مجوزی پیدا نمیکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نقدعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با بیان اینکه : شنیدهها حاکی از این است که دولت توافقی را با تلگرام امضاء کرده و این توافق به اطلاع شورای عالی فضای مجازی هنوز نرسیده است ، گفت: بنده این اخطار را به وزیر ارتباطات میدهم که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قراردادی در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای عالی فضای مجازی نیز نرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرذ: اگر این توافق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء شود استیضاح وزیر ارتباطات در دستور کار قرار میگیرد. مجلس شورای اسلامی باید در جریان باشد.
محمدباقر قالیباف که ریاست مجلس را بر عهده دار، گفت: بنده خواهش میکنم اطلاعات غلط نه در جلسات مجلس شورای اسلامی و نه در پشت تریبون به مجلس داده نشود. بنده به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی اعلام میکنم که موضوعی که شما فرمودید از اساس کذب است. آقای آقاتهرانی در شورای فضای مجازی حضور دارند در این شورا یک مصوبه ۳۲ بندی به تصویب رسیده است که تقدم آن از یک تا ۳۲ مشخص است. این مصوبه ۳۲ بندی به استحضار آقا رسیده است و ابلاغ هم شده است. براساس این مصوبه کار شروع شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هر پلت فرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. در شورای عالی فضای مجازی یک گروه ۹ نفرهای انتخاب شده است که بر روی رعایت شدن یا نشدن این ضوابط نظارت دارند. بنده خواهش میکنم کسی اطلاعات غلط و کذب به مردم ندهد. مصوبات شورای عالی فضای مجازی کاملا روشن است. اگر پلتفرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعا مجوزی پیدا نمیکند.