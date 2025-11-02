خبرگزاری کار ایران
به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛

اصلاح موضوع محاسبه و اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی

اصلاح موضوع محاسبه و اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی
مجلس با توجه به ایراد شورای نگهبان نسبت به موضوع صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز، تبصره یک بند الف ماده ۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت تامین نظر شورا اصلاح کرد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند(الف) ماده(۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح تبصره یک بند الف این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۵ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در تبصره یک اصلاحی این لایحه آمده است: برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده (۴۴) این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و اعلام می‌شود.

 

