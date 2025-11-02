به گزارش ایلنا، پژمان پروین، معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین اختتامیه همایش ارتقای شایستگی‌های علمی رؤسای واحد‌های ثبتی کشور، بر لزوم ارتقای سطح مدیریتی، افزایش بهره‌وری، هوشمندسازی خدمات و تقویت فرهنگ سازمانی تأکید کرد و رضایت‌مندی مردم را مهم‌ترین شاخص موفقیت سازمان دانست.

پروین، معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سخنرانی خود با ابراز خرسندی از برگزاری نخستین همایش خارج از تهران در مجموعه جدیدالاحداث همایش‌های شهید بلباسی سازمان، هدف اصلی این گردهمایی را ارتقای دانش و مهارت‌های مدیریتی رؤسای واحد‌های ثبتی عنوان کرد.

وی با قدردانی از حمایت‌های ریاست سازمان و همراهی معاونین و مدیران کل استان‌ها، اظهار کرد: این همایش نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و تلاش چندین‌هفته‌ای مجموعه سازمان بود تا فرصتی برای هم‌افزایی، یادگیری و ارتقای سطح علمی و مدیریتی همکاران فراهم شود.

معاون سازمان ثبت ضمن تأکید بر اهمیت آموزش مستمر و شناسایی نیرو‌های مستعد، از رؤسای واحد‌های ثبتی خواست با نگاه برنامه‌محور و آسیب‌شناسانه به مدیریت واحد‌های خود بپردازند و برای هر بخش، جانشین‌پروری را در دستور کار قرار دهند.

پروین افزود: سازمان ثبت امروز به‌واسطه تلاش کارکنان خود، ۸۲ درصد رضایت‌مندی مردمی در سطح کشور را به دست آورده است و حفظ و ارتقای این میزان رضایت، از مهم‌ترین اولویت‌های ماست. مدیران باید ارتباط مؤثر با همکاران، گفت‌و‌گو درباره رفاهیات و بهره‌وری و تعامل سازنده را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت هوشمندسازی فرآیند‌ها و حذف پرونده‌های فیزیکی خاطرنشان کرد: مدیریت نوین در گرو بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، افزایش مهارت‌های ارتباطی و ایجاد ارتباط سازنده با ارگان‌های مدیریت شهری و نهاد‌های محلی است. در مدیریت امروز، ارتباط مؤثر یکی از پایه‌های اصلی موفقیت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت همچنین از مدیران خواست در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، نسبت به تشکیل تعاونی‌های مسکن، ارائه تسهیلات و استفاده بهینه از منابع موجود اقدام کنند و با واقع‌بینی به بهبود رفاه همکاران بیندیشند.

پروین گفت: تمام تلاش مدیریت سازمان بر این است که عدالت در پرداخت‌ها رعایت شود.

وی در پایان با قدردانی از روابط عمومی سازمان، بر نقش روابط عمومی‌ها در تنویر افکار عمومی و انعکاس دستاورد‌های سازمان تأکید کرد و از رؤسای واحد‌های ثبتی خواست روابط عمومی‌های فعال در واحد‌های خود تشکیل دهند.

پروین سخنان خود را با این جمله به پایان رساند: خوشبختی زمانی است که آنچه می‌اندیشیم، آنچه می‌گوییم و آنچه انجام می‌دهیم با هم هماهنگ باشد.

