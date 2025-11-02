رسایی: ماده ۲۳۴ برای تابعیت فرزند عارف اعمال شود/ قالیباف: موضوع در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرسایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: ۶ ماه پیش درخواست ماده ۲۳۴ برای دارای تابعیت فرزند آقای عارف معاون اول رئیس جمهور داشتم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده ۶ ماه قبل اعلام کردم که فرزند آقای عارف تابعیت کشور آلمان را دارد و جایگاهشان غیرقانونی است. قبل از طرح این موضوع هم با خود ایشان صحبت کردم و گفتم اگر برنامه ای مبنی بر لغو تابعیت دارید، اعلام کنید و ما هم صبر می کنیم که ایشان گفتند من در کار فرزندانم دخالت نمی‌کنم و بنده هم گفتم که قانون در کار ما دخالت می کند و بعد از آن من این موضوع را به شکل ۲۳۴ مطرح کردم و علیرغم گذشت ۶ ماه اما اتفاقی رخ نداد.

وی تاکید کرد: دیوان محاسبات نامه نوشته و قانون نیز صراحتا این موضوع را کأن لم یکن اعلام می کند، قانون شکنی از همین جا شروع می شود بنابراین ماده ۲۳۴ باید ۱۰ روزه انجام شود. در حال حاضر ۵۰ مدیر دولت بازنشسته هستند و طبق قانون بازنشستگان نباید به کار برگردند.

رسایی یادآور شد: اجازه آقای پزشکیان نیز در این مورد یکساله بوده است و چند ماه از این مدت گذشته اما همچنان تعدادی از این افراد بازنشسته در کنار رئیس جمهور و در شورای اطلاع رسانی دولت فعالیت و فتنه انگیزی می کنند در حالی که جایگاهشان غیرقانونی است، همچنان که از آنجا مجلس را می زنند و حتی برای شخص رئیس جمهور حاشیه درست می کنند. این آقایان بازنشسته و مجوز فعالیت به کار ندارند و مجلس و کمیسیون امنیت ملی باید در مقابل این اقدام غیرقانونی اقدام کنند در حالی که جواب نامه دیوان محاسبات را هم نمی‌دهند. حل مشکلات مردم با اعمال قانون برای همه افراد انجام می شود.

محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده دارد گفت: ماده ۲۳۴ این موضوع به کمیسیون ارجاع و در آنجا بحث شده است، در گزارش کمیسیون توافق شده که پیگیری در مرحله اول از مسیر وزارت و دیوان پیگیری شود و به نتیجه برسد، در صورتی که به نتیجه نرسید مجددا گزارش به کمیسیون برگردد و پیگیری شود.

