مجلس ۱۱ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۴:۴۰

دقایقی پیش؛

آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.