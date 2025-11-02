دقایقی پیش؛
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان آغاز شد.
دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند(الف) ماده(۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)
ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی