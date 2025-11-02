خبرگزاری کار ایران
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دستور کار بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (یکشنبه  ۱۱ آبان ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۰۰ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح بند(الف) ماده(۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی 

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

 

