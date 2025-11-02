احمد راستینه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که مدت‌ها بر سرلایحه عفاف و حجاب بحث شد که این اتفاق در یک بستر فرهنگی صورت گیرد اما هر چند وقت یکبار شاهد اظهارنظرهایی هستیم که جامعه در این مسئله به سمت دوقطبی شدن می‌رود، گفت: اساسا هیج کس به دنبال دوقطبی نیست، آن‌هایی که دنبال دوقطبی هستند اتفاقا همان‌هایی هستند که هیچ دلبستگی به تمدن و فرهنگ ایرانی - اسلامی ندارند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی خاطرنشان کرد: عده‌ای فقط شعارش را می‌دهند. این‌ها جریانات دلداده و غربگرایی هستند که برای اینکه خوش‌خدمتی خودشان را به جریان غربگرایی اثبات کنند با ایجاد فضای دوقطبی به دنبال این هستند که فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی در برابر جربان غربگرایی ذبح شود.

وی تاکید کرد: آن‌ها به دنبال این هستند که همان ابتذالی که در غرب خانواده را فروپاشید، در جامعه ایرانی ترویج شود و با این ابتذال فروپاشی خانواده به عنوان مهم‌ترین رکن فرهنگ ایرانی - اسلامی اتفاق بیفتد.

راستینه تاکید کرد: آن‌هایی که به دنبال دوقطبی هستند غربگراهای دلشیفته فرهنگی هستند چراکه امروز در غرب دیگر خانواده معنا ندارد و می‌خواهند همین بلایی که بر سر غرب آمد بر سر جامعه ما هم بیایید.

وی گفت: دشمن یک طراحی خطرناکی را در طول سالیان متمادی انجام داده است و آن هم جنگ ادارکی و جنگ شناختی نسبت به جامعه ایرانی است. او تلاش می‌کند محاسبات ذهنی مسئولین ما را به هم بریزد و مردم را نسبت به عرصه شناخت در خصوص اهمیت فرهنگ ایرانی- اسلامی دچار تردید کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: امروز مسئله حجاب به معنای فرهنگ ایرانی - اسلامی و دفاع از فرهنگ هویتی باید مورد بحث قرار گیرد لذا وقتی که درخصوص این مسئله صحبت می‌کنیم یعنی از خانواده حمایت کنیم. یعنی از اصالت فرهنگی و تمدنی خودمان حمایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید بدانند مسئله حجاب اهمیتش به خانواده و حراست از خانواده بازمی‌گردد و لذا طرح موضوعات خارج از این بحث به نظرم به عدم شناخت صحیح نسبت به مقوله حجاب بازمی‌گردد.

