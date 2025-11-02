خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راستینه در گفت‌وگو با ایلنا:

می‌خواهند بلای فروپاشی خانواده در غرب، سر جامعه ما هم بیایید/ دشمن دنبال به هم ریختن محاسبات ذهنی مسئولین ماست

می‌خواهند بلای فروپاشی خانواده در غرب، سر جامعه ما هم بیایید/ دشمن دنبال به هم ریختن محاسبات ذهنی مسئولین ماست
کد خبر : 1708030
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت:همه مسئولان باید بدانند مسئله حجاب اهمیتش به خانواده و حراست از خانواده بازمی‌گردد و لذا طرح موضوعات خارج از این بحث به نظرم به عدم شناخت صحیح نسبت به مقوله حجاب بازمی‌گردد.

احمد راستینه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که مدت‌ها بر سرلایحه عفاف و حجاب بحث شد که این اتفاق در یک بستر فرهنگی  صورت گیرد اما هر چند وقت یکبار شاهد اظهارنظرهایی هستیم که جامعه در این مسئله به سمت دوقطبی  شدن می‌رود، گفت: اساسا هیج کس به دنبال دوقطبی نیست، آن‌هایی که دنبال دوقطبی هستند اتفاقا همان‌هایی هستند که هیچ دلبستگی به تمدن و فرهنگ ایرانی - اسلامی ندارند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی خاطرنشان کرد: عده‌ای فقط شعارش را می‌دهند. این‌ها جریانات  دلداده و غربگرایی هستند که برای اینکه خوش‌خدمتی خودشان را به جریان غربگرایی اثبات کنند با ایجاد فضای دوقطبی به دنبال این هستند که فرهنگ  و تمدن ایرانی- اسلامی در برابر جربان غربگرایی ذبح شود.

وی تاکید کرد: آن‌ها  به دنبال  این هستند که همان ابتذالی که در غرب خانواده را  فروپاشید،  در جامعه ایرانی ترویج شود و با این ابتذال فروپاشی خانواده به عنوان مهم‌ترین رکن فرهنگ ایرانی - اسلامی اتفاق بیفتد.

راستینه تاکید کرد: آن‌هایی که به دنبال دوقطبی هستند غربگراهای دلشیفته فرهنگی هستند چراکه امروز در غرب دیگر خانواده معنا ندارد و می‌خواهند همین بلایی که بر سر غرب آمد بر سر جامعه ما هم بیایید.

وی گفت: دشمن یک طراحی خطرناکی را  در طول سالیان متمادی انجام داده است  و آن هم جنگ ادارکی و جنگ شناختی نسبت به جامعه ایرانی است. او تلاش  می‌کند محاسبات ذهنی مسئولین ما را به هم بریزد و مردم را نسبت به عرصه شناخت در خصوص اهمیت فرهنگ ایرانی- اسلامی دچار تردید کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: امروز مسئله حجاب  به معنای فرهنگ ایرانی - اسلامی و دفاع از فرهنگ هویتی باید مورد بحث  قرار گیرد لذا وقتی که درخصوص این مسئله صحبت می‌کنیم یعنی از خانواده حمایت کنیم. یعنی از اصالت فرهنگی و تمدنی  خودمان حمایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید بدانند مسئله حجاب اهمیتش به خانواده و حراست از خانواده بازمی‌گردد و لذا طرح موضوعات خارج از این بحث به نظرم به عدم شناخت صحیح نسبت به مقوله حجاب بازمی‌گردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ