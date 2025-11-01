خبرگزاری کار ایران
واکنش فضائلی به انتشار اخبار جعلی یک رسانه وابسته به منافقین

واکنش فضائلی به انتشار اخبار جعلی یک رسانه وابسته به منافقین
کد خبر : 1708020
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری انقلاب به انتشار اخبار جعلی از سوی یک رسانه وابسته به منافقین واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، مهدی فضائلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به دروغ پردازی یک کانال تلگرامی وابسته به گروهک منافقین (مجاهدین خلق)  نوشت: «اخبار جعلی و هدفمند این رسانه وابسته به منافقین که این روزها دارد به‌صورت فله‌ای تولید می‌شود، انسان را یاد این عبارت می‌اندازد؛ "خَسن و خُسین هرسه دختران مغاویه بودند که در مدینه آنان را گرگ درید!"»

 

