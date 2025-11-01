واکنش فضائلی به انتشار اخبار جعلی یک رسانه وابسته به منافقین

به گزارش ایلنا، مهدی فضائلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به دروغ پردازی یک کانال تلگرامی وابسته به گروهک منافقین (مجاهدین خلق) نوشت: «اخبار جعلی و هدفمند این رسانه وابسته به منافقین که این روزها دارد به‌صورت فله‌ای تولید می‌شود، انسان را یاد این عبارت می‌اندازد؛ "خَسن و خُسین هرسه دختران مغاویه بودند که در مدینه آنان را گرگ درید!"»