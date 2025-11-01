خبرگزاری کار ایران
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور:

خبر جلسه محرمانه و برکناری یکی از وزرای دولت کذب است

کد خبر : 1707987
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور خبر برخی رسانه‌ها درباره تصمیم به برکناری یکی از وزرای دولت در جلسه محرمانه را خلاف واقع دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آنچه در برخی رسانه‌ها با عنوان جلسه فوری و محرمانه ⁧رئیس‌جمهور⁩ و تصمیم به برکناری یکی از وزرای دولت منتشر شده کاملاً بی‌اساس و کذب محض است.

رسانه‌ای که در پی حفظ مرجعیت خود باشد از درج هر مطلب بی‌پایه‌ای با ذکر «شنیده‌ها» پرهیز می‌کند. این اخبار را مراجع مسئول اطلاع‌رسانی می‌کنند.»

