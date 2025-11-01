خبر جلسه محرمانه و برکناری یکی از وزرای دولت کذب است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آنچه در برخی رسانه‌ها با عنوان جلسه فوری و محرمانه ⁧رئیس‌جمهور⁩ و تصمیم به برکناری یکی از وزرای دولت منتشر شده کاملاً بی‌اساس و کذب محض است.