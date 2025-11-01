خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عارف در در شصت‌وسومین جلسه هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس:

جمع‌بندی «جنگ ۱۲روزه» نشان داد دانشگاه‌ها محور تحقق راهبرد دولت چهاردهم در حوزه علم و فناوری هستند

جمع‌بندی «جنگ ۱۲روزه» نشان داد دانشگاه‌ها محور تحقق راهبرد دولت چهاردهم در حوزه علم و فناوری هستند
کد خبر : 1707932
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه پس از جنگ ۱۲روزه، نقش دانشگاه‌ها در مسیر توسعه کشور پررنگ‌تر و شفاف‌تر شده است، گفت: دولت چهاردهم با تکیه بر توان علمی دانشگاه‌ها و فناوری‌های نوظهور، دستیابی به جایگاه نخست منطقه در حوزه فناوری را دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، در شصت‌وسومین جلسه هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ضرورت تقویت پیوند دانشگاه با نظام حکمرانی کشور، گفت: پس از جنگ ۱۲روزه، اهمیت و نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد راهبردهای ملی فناوری، بیش از پیش آشکار شده و دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های علمی و فناوری دارد.

وی با اشاره به سند چشم‌انداز کشور به‌عنوان «راهبردی درست و به‌موقع»، افزود: برای آن که بتوانیم خواسته‌های مردم و جایگاه خود را در جهان حفظ کنیم، بهترین مسیر، توسعه علم و فناوری است. امروز برخی از فناوری‌ها در حال حرکت به سمت فناوری‌های نوظهور هستند و دانشگاه‌ها باید با تکیه بر دانش روز و احساس مسئولیت علمی و اجتماعی، پیشگام این مسیر باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش فناوری‌های نو در تحقق اهداف ملی گفت: جمع‌بندی از جنگ ۱۲روزه نشان داد که راهبرد دولت چهاردهم در مسیر دستیابی به جایگاه نخست منطقه در حوزه فناوری است. هوش مصنوعی به ‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی این مسیر باید به‌صورت هوشمندانه و نه هیجانی مورد استفاده قرار گیرد و در همه خدمات کشور جایگاه خود را پیدا کند.

عارف با بیان اینکه «باور داریم ظرف سه سال آینده می‌توانیم به این جایگاه دست یابیم»، افزود: باید بدانیم در مسیر توسعه فناوری چه اقداماتی لازم است و در این میان حوزه سلامت از اولویت‌های اصلی دولت است. برنامه‌ها و اولویت‌های فناوری‌های راهبردی و صندوق‌های حمایتی باید با سرعت تهیه و ابلاغ شود و دانشگاه‌های بزرگ باید در همین مسیر حرکت کنند.

وی تأکید کرد: بخش پزشکی کشور نیز باید عملکرد خود را در مسیر استفاده از فناوری‌های راهبردی بهبود دهد و در سامانه‌های سلامت از ظرفیت‌های نوین فناورانه بهره‌مند شود.

گفتنی است معاون اول رئیس‌جمهور پیش از آغاز جلسه هیأت امناء، با حضور در مزار شهید گمنام در دانشگاه تربیت مدرس، ضمن قرائت فاتحه، به مقام والای این شهدا ادای احترام کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ