در پیامی؛
عراقچی روز ملی الجزایر را تبریک گفت
مور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی، فرارسیدن هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادیبخش و روز ملی الجزایر را به احمد عطاف وزیر امور خارجه این کشور تبریک گفت.
وزیر امور خارجه در این پیام ضمن آرزوی سربلندی و بهروزی برای دولت و ملت بزرگ الجزایر، ابراز امیدواری کرد دو کشور با توجه به عمق روابط خوب و برادرانه، با مساعی مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، گسترش و تقویت هرچه بیشتر همکاریها را در سطوح مختلف شاهد باشند.