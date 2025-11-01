خبرگزاری کار ایران
عراقچی روز ملی الجزایر را تبریک گفت

مور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی، فرارسیدن هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادیبخش و روز ملی الجزایر را به احمد عطاف وزیر امور خارجه این کشور تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، سید عباس عباس عراقچى  در پیامی، فرارسیدن هفتاد و یکمین سالروز آغاز انقلاب آزادیبخش و روز ملی الجزایر را به احمد عطاف وزیر امور خارجه این کشور تبریک گفت. 

وزیر امور خارجه در این پیام ضمن آرزوی سربلندی و بهروزی برای دولت و ملت بزرگ الجزایر، ابراز امیدواری کرد دو کشور با توجه به عمق روابط خوب و برادرانه، با مساعی مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گسترش و تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها را در سطوح مختلف شاهد باشند.

 

 

