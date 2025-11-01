به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمد موحدی در سیزدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، ضمن درود به روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدا و همچنین گرامیداشت روز ۱۳ آبان و آرزوی سلامتی و موفقیت برای خادمین کشور بویژه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، اظهار کرد: وضعیت جمهوری اسلامی از جهات مختلف در وضعیت خوبی قرار دارد. نارسائی‌هایی وجود دارد که باید با تلاش مسئولین برطرف شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در برخی از موارد کم‌کاری‌هایی رخ می‌دهد، عنوان کرد: دادستانی کل به عنوان مدعی‌العموم همواره وظیفه دارد بر مسائل نظارت داشته باشد و در صورت بروز برخی موارد تذکرات لازم را به‌موقع ارائه کند.

دادستان کل کشور گفت: در عرصه سیاسی برخی از افراد به تقاعد سیاسی رسیده‌اند و در جامعه جایگاهی ندارند، با وجود اینکه جمهوری اسلامی با نهایت رأفت و رحمت با آنان برخورد کرده است، اما متاسفانه برای زنده نگه داشتن خود در این عرصه سخنانی بی‌ربط، بی‌اساس و بی‌مدرک بیان می‌کنند در حالی که باید قدردان رأفت نظام باشند.

دشمن با جنگ روانی به‌دنبال القای بی‌اعتمادی و تضعیف نظام است

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به روایت‌هایی بی‌دلیل و نادرست درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: برخی از افراد روایت‌های نادرستی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مطرح کرده‌اند و این همان چیزی است که دشمن از روز اول به دنبال آن بود.

وی تصریح کرد: دشمن به دنبال این بود که این موضوع در جامعه انتشار پیدا کند که در محیط‌های امنیتی و نظامی تصمیم‌گیریِ کشور، نفوذ رخ داده است. برای بطلان این ادعا کافی است که توجه داشته باشیم چگونه نظام، در کمتر از ۱۰ ساعت بعد از شهادت فرماندهان ارشدش توانست خود را بازسازی کند؟ مهم‌ترین دلیل رد این ادعا همین است. ولی متأسفانه، با ناآگاهی یا غفلت، همان حرف دشمن را تکرار می‌کنند و این القای دشمن است.

حجت‌الاسلام موحدی با اشاره به اینکه دشمن از غفلت و نادانی برخی از افراد استفاده می‌کند، اظهار کرد: در این جنگ تبلیغاتی، مهم‌ترین تلاش دشمن این است که امنیت روانی جامعه را برهم بزند. مصادیق آن نیز ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به توانایی نظام است. دشمن به‌شدت به‌دنبال تحقق این هدف است و پیاده‌نظامش در داخل نیز همین مسیر را دنبال می‌کند. الحمدلله، مردم نشان داده‌اند که این مسائل تأثیری بر آنان ندارد و دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شکست خورد و به نتیجه نرسید.

عضو شورای عالی قضایی همچنین در پایان گفت: عفو معیاری اخیر که بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه انجام شد، نشان از اقتدار و رأفت نظام اسلامی است که با توجه به آثار مثبت فراوان آن و خرسندی خانواده‌ها، دشمن به‌شدت عصبانی است و نظام را به سختگیری در حوزه زندان و دادرسی متهم می‌کند.

اجرای طرح کاهش زندانیان از ابتدای آبان ماه در سراسر کشور

در ادامه این نشست عباس منصوری معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور در رابطه با اجرای طرح کاهش زندانیان گفت: این طرح از اول آبان در سراسر کشور آغاز شده است و دادستان‌ها به جد در حال عملیاتی کردن این موضوع هستند.

وی تصریح کرد: آثار و برکات این طرح در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در این جلسه اعلام کرد: معاونت حقوق عامه در راستای کنترل بازار با مسئولان ذی‌ربط نشست‌های متعددی برگزار کرده و نکات لازم ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: در مجموع می‌توان‌گفت ذخایر کالا‌های استراتژیک در وضعیت مطلوبی قرار دارد و گزارش‌گیری‌ها و نظارت‌ها همچنان ادامه‌دار است.

