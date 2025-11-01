صادقیمقدم:
رویکرد شورای نگهبان همکاری مستمر با مقامات اجرایی انتخابات است
به گزارش ایلنا، محمدحسن صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در سومین نشست معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریها گفت: همه دستگاهها و سازمانها باید با فراهم کردن زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور، برای ارتقاء مردمسالاری دینی تلاش کنند.
وی تحول در تجهیزات برگزاری انتخابات به تناسب زمان را امری طبیعی دانست و اظهار کرد: باید با استفاده از بستری ایمن و رعایت همه جوانب فنی و امنیتی از تجهیزات جدید استفاده کنیم و در این فرایند مواردی که ممکن است ایجاد مانع کند پیشبینی و برطرف کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: رویکرد شورای نگهبان همکاری مستمر با مقامات اجرایی انتخابات در وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها است و این روند ادامه خواهد داشت؛ این رویکرد در انتخاب معتمدین و سایر عوامل اجرایی بین دفاتر شورای نگهبان، هیئتهای اجرایی و مجلس شورای اسلامی جاری است.