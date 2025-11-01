زینی وند:
بسیاری از استانها برای برگزاری انتخابات تناسبی ابراز تمایل کردهاند
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به استقبال جامعه نخبگان و احزاب از برگزاری انتخابات تناسبی در تهران از ابراز تمایل بسیاری از استانها برای برگزاری انتخابات تناسبی خبر داد.
به گزارش ایلنا،علی زینیوند در سومین نشست معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریها برگزاری انتخابات الکترونیک در سراسر کشور و انتخابات تناسبی در تهران را دو تحول مهم انتخابات سال آینده دانست و با اشاره به فراهم شدن زیرساختهای لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: پنج دوره آموزش فرماندارن، معاونان سیاسی، اجتماعی، امنیتی و مدیران کل سیاسی استانداریها بصورت منطقهای برگزار شده است.
وی افزود: این آموزش تا اوایل ماه آینده به اتمام میرسد و سپس آموزش بخشداران شروع خواهد شد. برای آموزش بخشداران به جای فراخوان آنها به تهران، به صورت منطقهای مربی اعزام میشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور به استقبال خوب جامعه نخبگان و احزاب از برگزاری انتخابات تناسبی در تهران اشاره کرد و گفت: بسیاری از استانها نیز برای برگزاری انتخابات تناسبی ابراز تمایل کردهاند.
زینیوند همچنین تاکید کرد: وزارت کشور با سایر دستگاههای مرتبط با انتخابات همفکری و تعامل سازنده دارد.