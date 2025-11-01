خبرگزاری کار ایران
عراقچی در گفت‌وگو با الجزیرة:

برای هر احتمالی آماده‌ایم/ امکان دستیابی به توافق عادلانه وجود دارد

وزیر امور خارجه گفت: ما آماده همه نوع احتمالات هستیم و انتظار هر نوع اقدام خصمانه از سوی رژیم صهیونیستی را داریم.ما آمادگی بیشتری در همه سطوح داریم و اسرائیل در هر جنگی در آینده، شکست دیگری متحمل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی امروز شنبه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت: ما آماده همه نوع احتمالات هستیم و انتظار هر نوع اقدام خصمانه از سوی رژیم صهیونیستی را داریم.

وی افزود: ما آمادگی بیشتری در همه سطوح داریم و اسرائیل در هر جنگی در آینده، شکست دیگری متحمل خواهد شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد: در جنگ اخیر، تجربه بسیاری کسب کردیم و موشک هایمان را در نبردی حقیقی آزمودیم.

عراقچی بیان کرد: اگر رژیم صهیونیستی دست به هر نوع اقدام خصمانه بزند، نتایج آن برایش بد خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل تلاش کرد با هدف قراردادن تاسیسات نفتی ایران، جنگ را به منطقه بکشاند، گفت: توانستیم جنگ با اسرائیل را به خوبی مدیریت کنیم و مانع از گسترش آن در منطقه شویم.

عراقچی با بیان اینکه رژیم اسرائیل بدون چراغ سبز امریکا به ایران حمله نمی‌کرد، گفت: نتانیاهو مجرم جنگی است و برای منطقه ثابت شده که اسرائیل دشمن حقیقی آن‌ها است.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت: آماده مذاکره برای از بین بردن نگرانی درخصوص برنامه هسته‌ای خود هستیم و ما نسبت به مسالمت آمیز بودن آن اطمینان داریم.

وزیر خارجه ایران افزود: امکان دستیابی به توافق عادلانه وجود دارد اما واشنگتن شروطی غیر قابل اجرا و غیر قابل قبول وضع کرده است.

عراقچی با تاکید بر عدم مذاکره ایران بر سر برنامه موشکی، گفت: هیچ عاقلی نمی‌تواند، خلع سلاح خود را بپذیرد.

وی اشاره کرد: ایران نمی‌تواند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و آنچه با جنگ به دست نیامده، با سیاست نیز داده نخواهد شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت: تمایلی برای مذاکرات مستقیم با واشنگتن نداریم و می‌توانیم با مذاکره غیرمستقیم به توافق دست یابیم.

وی افزود: مواد هسته‌ای هنوز زیر آوار تاسیسات هسته‌ای که بمباران شد وجود دارد و به محل دیگری منتقل نشده است.

عراقچی تصریح کرد: اولویت ما تقویت روابط با کشورهای همجوار است و ما آماده تعامل با غرب بدون دیکته کردن هستیم.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: از استقلال سوریه و تمامیت ارضی آن حمایت و حملات اسرائیل به آن را محکوم می‌کنیم.

 

 

