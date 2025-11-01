در جلسه کارشناسی صورت گرفت؛
بررسی پیشنویس موافقتنامه همکاریهای قضایی میان ایران و عربستان
متن پیش نویس موافقتنامه همکاریهای قضایی میان ایران و عربستان در جلسه کارشناسی دو کشور نهایی شد.
به گزارش ایلنا، در پی برگزاری جلسات کارشناسی داخلی و نشست مشترک مجازی میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، متن پیشنویس موافقتنامه همکاریهای قضایی میان دو کشور نهایی شد.
این موافقتنامه با هدف گسترش تعاملات حقوقی و قضایی، تسهیل در معاضدت قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی تدوین شده است.
بر اساس این گزارش، دو جلسه کارشناسی در کمیسیون امور توافقهای بینالمللی نهاد ریاست جمهوری با حضور نمایندگان معاونت امور بینالملل قوه قضاییه، وزارت دادگستری و نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این جلسات، مفاد موافقتنامه پیشنهادی با موارد مشابه در موافقتنامه های دوجانبه منطبق و نظرات اصلاحی و کارشناسی جمهوری اسلامی ایران در متن اعمال شد.متعاقب آن، یک نشست مجازی میان کارشناسان دستگاههای ذیربط کشورمان و نمایندگان عربستان سعودی برگزار گردید که در جریان آن، متن اصلاحشده مورد بررسی و توافق نهایی طرفین قرار گرفت.
طبق تفاهم بهعملآمده، مقرر شد اقدامات بعدی برای نهاییسازی و امضای رسمی موافقتنامه همکاریهای قضایی میان دو کشور در دستور کار قرار گیرد.