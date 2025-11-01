تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان
وزیر امور خارجه کشورمان، صبح امروز شنبه در تماس تلفنی با یرمک کوشربایف، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و همکاریهای منطقهای را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز شنبه در تماس تلفنی با یرمک کوشربایف، وزیر امور خارجه قزاقستان، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و همکاریهای منطقهای را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
وزیر امور خارجه ایران ضمن تبریک انتصاب آقای کوشربایف، همکاریهای سازنده با وزیر خارجه پیشین قزاقستان را یادآوری و ابراز امیدواری کرد که این همکاری نزدیک در دوره جدید نیز تداوم یابد.
طرفین با اشاره به پیشینه مثبت و سازنده روابط دو کشور، بر اراده مشترک برای گسترش همهجانبه مناسبات در حوزههای سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی تأکید کردند.
در جریان این گفتوگوی تلفنی، دو وزیر همچنین بر اهمیت حضور فعال و مشارکت مؤثر در سازمانهای منطقهای و فرامنطقهای، از جمله سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تأکید کردند و بر تداوم رایزنیها و مشورتها در این زمینه توافق نمودند.