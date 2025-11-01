تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز شنبه در تماس تلفنی با یرمک کوشربایف، وزیر امور خارجه قزاقستان، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

وزیر امور خارجه ایران ضمن تبریک انتصاب آقای کوشربایف، همکاری‌های سازنده با وزیر خارجه پیشین قزاقستان را یادآوری و ابراز امیدواری کرد که این همکاری نزدیک در دوره جدید نیز تداوم یابد.

طرفین با اشاره به پیشینه مثبت و سازنده روابط دو کشور، بر اراده مشترک برای گسترش همه‌جانبه مناسبات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی تأکید کردند.

در جریان این گفت‌وگوی تلفنی، دو وزیر همچنین بر اهمیت حضور فعال و مشارکت مؤثر در سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از جمله سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تأکید کردند و بر تداوم رایزنی‌ها و مشورت‌ها در این زمینه توافق نمودند.

