بررسی سوال از وزیر علوم در دستور کار صحن علنی مجلس

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در تشریح جزییات دستور کار نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۳،۱۱و ۱۴ آبان ماه)، گفت: ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در اجرای ماده (۱۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شده از صحن علنی با اولویت در دستور کار این هفته نشست علنی مجلس قرار گرفته‌اند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی و گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲اسفندماه سال ۱۴۰۲ در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از دیگر مواردی هستند که در دستور کار بررسی در نشست علنی قرار دارند.

وی تصریح کرد: گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی نیز در نشست‌های این هفته صحن علنی مجلس بررسی خواهند شد.

گودرزی اظهار کرد: نمایندگان این هفته در نشست علنی مجلس به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها خواهند پرداخت.

وی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالانه اقتصادی مجاز، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ ۲۷ آبان سال ۱۳۸۹، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳(۱۳۵۲)از دیگر موضوعاتی هستند که این هفته در نشست علنی مجلس بررسی می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: سوال آقای محمدمنان رئیسی نماینده قم، کهک و جعفرآباد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: نمایندگان همچنین در نشست علنی مجلس به بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵بهمن ماه سال ۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ اسفند سال۱۴۰۰ در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهند پرداخت.

