ظفرقندی به کمیسیون بهداشت فراخوانده شد

به گزارش ایلنا، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، برنامه نشست‌های کاری خود در روزهای یک شنبه تا سه شنبه هفته جاری را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، اعضای کمیسیون روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ نشست مشترکی با رئیس و معاونان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کنند و سپس از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد بازدید خواهند داشت.

در ادامه، روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ دو نشست تخصصی در کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون تشکیل می‌شود که در کمیته آموزش پزشکی، موضوع «بررسی اعتبارات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» با حضور مسئولان این وزارتخانه و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شود و همچنین در کمیته سلامت الکترونیک نیز، «سند نقشه راه سلامت الکترونیک» مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد.

کمیسیون بهداشت و درمان همچنین روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴، میزبان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود تا به سؤالات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهد.

بر اساس این گزارش، این سؤالات از سوی مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران (۱ فقره)، ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشتستان (۱ فقره)، هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین (۱ فقره)، یعقوب رضازاده، نماینده مردم سلماس (۱ فقره)، حسنعلی اخلاقی، نماینده مردم مشهد (۲ فقره)، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد (۲ فقره)، احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس (۲ فقره)، بهنام رضوانی، نماینده مردم کلیبر (۱ فقره)، محمود طاهری، نماینده مردم شبستر (۱ فقره)، غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان (۱ فقره)، هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم میناب (۱ فقره)، رستگار یوسفی، نماینده مردم کرمانشاه (۱ فقره)، امیرحسین نظری، نماینده مردم رامهرمز (۱ فقره)، علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری (۱ فقره)، علی‌اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان (۳ فقره)، بجارزهی، نماینده مردم چابهار (۱ فقره)، بابک رضازاده، نماینده مردم مشکین شهر (۷ فقره)، سید محمد پاکمهر، نماینده مردم بجنورد (۵ فقره)، فرهاد طهماسبی، نماینده مردم نی‌ریز (۲ فقره) و فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین (۲ فقره) مطرح خواهد شد.

در ادامه نشست روز سه‌شنبه، بررسی طرح مدیریت شهری و روستایی نیز در دستور کار اعضای کمیسیون قرار خواهد گرفت.

