طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت بررسی می شود

به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (۱۲،۱۱ و ۱۳ آبان ماه) برگزار می‌شود.

دستورکار این هفته کمیسیون به شرح ذیل است:

-نشست اعضای کمیسیون با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در محل این سازمان

-ادامه بررسی طرح اصلاح ماده (۱۱) قانون هوای پاک

-بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، اتاق بازرگانی و مرکز تحقیقات اسلامی قم

-برگزاری کارگروه ویژه جهت ادامه بررسی طرح اصلاح قانون معادن

-بررسی موضوعات ارجاعی به کمیته صنایع هوافضا و فناوری‌های نوین و دانش بنیان و صنایع خلاق در خصوص انجمن تولیدکنندگان لوله‌های فولادی و پوشش خطوط انتقال.

