در دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛
طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت بررسی می شود
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این هفته بازدیدی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه (۱۲،۱۱ و ۱۳ آبان ماه) برگزار میشود.
دستورکار این هفته کمیسیون به شرح ذیل است:
-نشست اعضای کمیسیون با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در محل این سازمان
-ادامه بررسی طرح اصلاح ماده (۱۱) قانون هوای پاک
-بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهشها، اتاق بازرگانی و مرکز تحقیقات اسلامی قم
-برگزاری کارگروه ویژه جهت ادامه بررسی طرح اصلاح قانون معادن
-بررسی موضوعات ارجاعی به کمیته صنایع هوافضا و فناوریهای نوین و دانش بنیان و صنایع خلاق در خصوص انجمن تولیدکنندگان لولههای فولادی و پوشش خطوط انتقال.