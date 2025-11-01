خبرگزاری کار ایران
در دستورکار هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت بررسی می شود

کد خبر : 1707703
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این هفته بازدیدی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، دوشنبه و  سه‌شنبه (۱۲،۱۱ و ۱۳ آبان ماه) برگزار می‌شود.

دستورکار این هفته کمیسیون به شرح ذیل است:

-نشست اعضای کمیسیون با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در محل این سازمان

-ادامه بررسی طرح اصلاح ماده (۱۱) قانون هوای پاک

-بررسی طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، اتاق بازرگانی و مرکز تحقیقات اسلامی قم

-برگزاری کارگروه ویژه جهت ادامه بررسی طرح اصلاح قانون معادن

-بررسی موضوعات ارجاعی به کمیته صنایع هوافضا و فناوری‌های نوین و دانش بنیان و صنایع خلاق در خصوص انجمن تولیدکنندگان لوله‌های فولادی و پوشش خطوط انتقال.

