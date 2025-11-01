بررسی مجدد آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کمیسیون اجتماعی مجلس

به گزارش ایلنا، برنامه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری به شرح زیر خواهد بود.

یکشنبه(۱۱ آبان‌ماه)؛

- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری -اعاده از شورای نگهبان (ارجاعی از جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۷ صحن مجلس) با دعوت از شورای نگهبان، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسی لایحه اصلاح تبصره بند (ه) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با دعوت از سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسی لایحه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) با حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

- نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از معاون امور مجلس قوه قضائیه به منظور بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل و موضوعات مشترک در حوزه وظایف و تکالیف قانونی کمیسیون اجتماعی

- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسی «طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی» و «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» و بررسی آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کشور با دعوت از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و نمایندگان طراح

سه‌شنبه(۱۳ آبان‌ماه) :

- جلسه فوق‌العاده کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و جمعی از بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به منظور بررسی مسائل و مشکلات موجود با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور ادامه پیگیری اجرای قانون در خصوص واردات خودروی جانبازان و تخصیص ارز مربوطه با دعوت از رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چهارشنبه(۱۵ آبان‌ماه) :

- ماموریت کمیسیون اجتماعی مجلس در استان سیستان و بلوچستان و برخی شهرستان‌های تابعه به منظور بررسی مسائل و مشکلات دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی موضوع آسیب‌های اجتماعی در استان و پیگیری موضوعات اداری و استخدامی و مسائل و مشکلات بازنشستگان، کارگران و ایثارگران استان

بررسی ترمیم احکام رتبه‌بندی بازنشستگان فرهنگی در کمیته رفاه اجتماعی

علاوه بر جلسات رسمی کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته جاری، کمیته‌های تخصصی کمیسیون نیز در جلسات جداگانه‌ی به بررسی طرح‌ها و لوایح در دستور کار این کمیسییون می‌پردازند که برنامه آن به شرح زیر است؛

شنبه (۱۰ آبان‌ماه) :

- جلسه کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضور نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

یکشنبه(۱۱ آبان‌ماه) :

- جلسه کمیته رفاه اجتماعی کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی موضوع ترمیم احکام رتبه بندی بازنشستگان فرهنگی سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ با دعوت از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش

دوشنبه(۱۲ آبان‌ماه) :

- جلسه کمیته تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی با دعوت از سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

- جلسه کمیته تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی طرح استفساریه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی با دعوت از سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، نمایندگان طراح و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

- جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استاندادرهای بین المللی کار) ۱۹۷۶ با دعوت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور خارجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس

لازم به ذکر است جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار به منظور بررسی لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استاندادرهای بین المللی کار) ۱۹۷۶، روز سه‌شنبه نیز برگزار خواهد شد.

