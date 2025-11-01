خبرگزاری کار ایران
هفته جاری انجام می شود؛

حضور وزرای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان برای پاسخ به سوال نماینده شیراز

کد خبر : 1707700
وزرای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان برای رسیدگی به سوال نماینده شیراز به کمیسیون اقتصادی دعوت شدند.

به گزارش ایلنا،جلسات کمیسیون اقتصادی در روزهای ( یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه) هفته جاری برگزار می شود که دستور کار کمیسیون به شرح ذیل است:

ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی ( حل و فصل بانک های ناسالم) با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
بازدید از واحدهای تولیدی در استان تهران

بررسی (ساماندهی شرکت‌های دولتی) با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

نشست رئیس کمیسیون اقتصادی با اعضای شورای مرکزی زکات با موضوع ارائه گزارش آمار عملکردی سال ۱۴۰۳ و ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ توسط شورا

دعوت از وزیر آموزش و پرورش برای رسیدگی به سوال جناب آقای جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان

دعوت از وزیر ورزش و جوانان برای رسیدگی به سوال جناب آقای جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان

رسیدگی به تقاضای تعدادی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در خصوص مدیریت سهام عدالت

بررسی گزارش تامین مالی مسکن با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

 

