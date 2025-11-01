بررسی عملکرد یکساله اجرای قانون برنامه هفتم با حضور وزرای کابینه چهاردهم و روسای کمیسیون های تخصصی

به گزارش ایلنا، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می شود. دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

شنبه:

بررسی گزارش‌های جمع‌بندی‌شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجه‌ها، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون، در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مربوط، رئیس، معاونین و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات کشور

همچنین کمیسیون بودجه در یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری بررسی گزارش‌های جمع‌بندی‌شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجه‌ها، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون، در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه، با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مربوط، رئیس، معاونین و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر نیرو، وزیر نفت، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مدیران مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات کشور در دستورکار دارد.

