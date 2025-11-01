خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت؛

بررسی عملکرد یکساله اجرای قانون برنامه هفتم با حضور وزرای کابینه چهاردهم و روسای کمیسیون های تخصصی

بررسی عملکرد یکساله اجرای قانون برنامه هفتم با حضور وزرای کابینه چهاردهم و روسای کمیسیون های تخصصی
کد خبر : 1707694
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در جلسات هفته جاری خود با حضور برخی وزرا، گزارش‌های جمع‌بندی‌شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجه‌ها، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه را بررسی می کنند.

به گزارش ایلنا، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می شود. دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

شنبه:

بررسی گزارش‌های جمع‌بندی‌شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجه‌ها، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون، در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مربوط، رئیس، معاونین و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات کشور

همچنین کمیسیون بودجه در یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری بررسی گزارش‌های جمع‌بندی‌شده کمیسیون‌های تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجه‌ها، جداول شاخص‌های مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون، در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه، با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مربوط، رئیس، معاونین و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر نیرو، وزیر نفت، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مدیران مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات کشور در دستورکار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ