در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت؛
بررسی عملکرد یکساله اجرای قانون برنامه هفتم با حضور وزرای کابینه چهاردهم و روسای کمیسیون های تخصصی
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در جلسات هفته جاری خود با حضور برخی وزرا، گزارشهای جمعبندیشده کمیسیونهای تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجهها، جداول شاخصهای مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه را بررسی می کنند.
به گزارش ایلنا، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می شود. دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:
شنبه:
بررسی گزارشهای جمعبندیشده کمیسیونهای تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجهها، جداول شاخصهای مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون، در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه با حضور رؤسای کمیسیونهای تخصصی مربوط، رئیس، معاونین و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات کشور
همچنین کمیسیون بودجه در یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری بررسی گزارشهای جمعبندیشده کمیسیونهای تخصصی و ارزیابی آثار اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، میزان تحقق سنجهها، جداول شاخصهای مرتبط و سایر ابعاد اجرای عملکرد سال اول این قانون، در اجرای تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه، با حضور رؤسای کمیسیونهای تخصصی مربوط، رئیس، معاونین و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر نیرو، وزیر نفت، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مدیران مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات کشور در دستورکار دارد.