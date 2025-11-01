خبرگزاری کار ایران
این هفته صورت می‌گیرد؛

وزیر راه برای پاسخ به سوال نمایندگان به کمیسیون عمران می‌آید

وزیر راه و شهرسازی با هدف ارایه گزارش در خصوص نحوه اجرای احکام برنامه هفتم و پاسخ به سوال نمایندگان در نشست هفته جاری کمیسیون عمران مجلس حاضر می‌شود.

به گزارش ایلنا، نشست‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه (۱۱ و ۱۳ آبان‌ماه) هفته جاری برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، بر اساس این گزارش دستور کار روز یک شنبه کمیسیون دعوت از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان اداری و استخدامی جهت بررسی ادغام سازمان‌ها، وظایف و تکالیف وزارت راه و شهرسازی، بررسی مقدماتی تقاضا تحقیق و تفحص از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادامه بررسی لایحه اصلاح قالنون سارمان هواپیمایی کشور است.

همچنین دعوت از معاون محترم رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برای اهداف و برنامه های عمران و توسعه روستایی و گزارش عملکرد در اعطای تسهیلات بررسی بانکی و مشوق های سرمایه گذاری و دعوت از وزیر محترم راه و شهرسازی جهت ستماع گزارش نحوه اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ١٤٠٤ در انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راه ها و تأمین و تعمیر ناوگان ریلی و هوایی با حضور معاونین سازمان های برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین جهت پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقایان، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست، احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده، مصطفی پوردهقانی نماینده مردم اردکان، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران، عبدالجلال ایری نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان، رحیم کریمی نماینده مردم سمیرم، محسن فتحی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان، مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه، میثم ظهوریان ابوترابی نماینده مردم مشهد و کلات، سیدعبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد، علیرضا نثاری نماینده مردم نهاوند و بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس مطرح شده است.

بر پایه این گزارش، کمیسیون مشترک لایحه مشارکت عمومی–خصوصی نیز در هفته جاری به بررسی لایحه مشارکت عمومی–خصوصی پرداخته و همچنین در کارگروه ویژه کمیسیون عمران، نتایج بازدید از طرح‌های عمرانی استان قم بررسی می‌شود.

 

 

