خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نشست کمیسیون امور داخلی کشور انجام می‌شود؛

بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون شهرداری‌ها در خصوص اراضی موقوفه

بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون شهرداری‌ها در خصوص اراضی موقوفه
کد خبر : 1707685
لینک کوتاه کپی شد.

جزئیات لایحه اصلاح قانون شهرداری ها در خصوص اراضی موقوفه در نشست هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بررسی می‌شود.

به گزارش  ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کمیته های تخصصی

- بررسی لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

- کمیسـیون مشـترک بررسـی لایحه سـازمان ملی مهاجرت با حضـور کارشـناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ