به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کمیته های تخصصی

- بررسی لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

- کمیسـیون مشـترک بررسـی لایحه سـازمان ملی مهاجرت با حضـور کارشـناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط.

