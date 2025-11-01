در نشست کمیسیون امور داخلی کشور انجام میشود؛
بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون شهرداریها در خصوص اراضی موقوفه
جزئیات لایحه اصلاح قانون شهرداری ها در خصوص اراضی موقوفه در نشست هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بررسی میشود.
به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:
- بررسی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیته های تخصصی
- بررسی لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
- کمیسـیون مشـترک بررسـی لایحه سـازمان ملی مهاجرت با حضـور کارشـناس مرکز پژوهشها و دستگاههای اجرایی ذی ربط.