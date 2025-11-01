خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این هفته صورت می‌گیرد؛

وظایف کمیسـیون‌های تخصصی مجلس در کمیسیون آیین‌نامه داخلی بازنگری می‌شود

وظایف کمیسـیون‌های تخصصی مجلس در کمیسیون آیین‌نامه داخلی بازنگری می‌شود
کد خبر : 1707674
لینک کوتاه کپی شد.

آسـیب‌شـناسـی و بازنگری عناوین و وظایف کمیسـیون های مجلس در جلسات این هفته کمیسیون آیین‌نامه مجلس بررسی می شود.

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

۱-  ادامه رســیدگی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی در مورد بازنگری، عناوین و وظایف کمیسـیون های مجلس شـورای اسـلامی

۲- ادامه رسـیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی

۳- سایر مباحث حسب مورد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ