به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

۱- ادامه رســیدگی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی در مورد بازنگری، عناوین و وظایف کمیسـیون های مجلس شـورای اسـلامی

۲- ادامه رسـیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی

۳- سایر مباحث حسب مورد.

