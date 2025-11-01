این هفته صورت میگیرد؛
وظایف کمیسـیونهای تخصصی مجلس در کمیسیون آییننامه داخلی بازنگری میشود
آسـیبشـناسـی و بازنگری عناوین و وظایف کمیسـیون های مجلس در جلسات این هفته کمیسیون آییننامه مجلس بررسی می شود.
به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:
۱- ادامه رســیدگی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی در مورد بازنگری، عناوین و وظایف کمیسـیون های مجلس شـورای اسـلامی
۲- ادامه رسـیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شـورای اسـلامی
۳- سایر مباحث حسب مورد.