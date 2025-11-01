آیتالله سید طیب موسوی، دار فانی را وداع گفت
آیتالله سید طیب موسوی از علمای استان خوزستان دعوت حق را لبیک گفت.
به گزارش ایلنا، آیتالله سید طیب موسوی از علمای استان خوزستان پس از عمری خدمت به مردم و حوزههای علمیه امروز شنبه دهم آبانماه سال ۱۴۰۴ چشم از جهان فرو بست.
وی در یکی از روستاهای هفتگل متولد شد که از سالهای اولیه دهه شصت در کوی ابوذر(حصیرآباد) اهواز ساکن شد و از اساتید اخلاق حوزه علمیه خوزستان و اهواز بود.
آیتالله موسوی در دهه شصت حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) را در کوی ابوذر(حصیرآباد) اهواز راهاندازی کرد و به تربیت طلاب علوم دینی پرداخت.