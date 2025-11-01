خبرگزاری کار ایران
وزیر کشور:

انتخابات ۱۱ اردیبهشت در تهران کاملا الکترونیکی است

مومنی با اشاره به برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات تناسبی شورای شهر، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در تهران گفت: این انتخابات براساس سه اصل صحت، دقت و سرعت عمل برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مومنی وزیر کشور در نشست معاونان سیاسی - امنیتی و اجتماعی استانداری‌ها با اشاره به موضوع برگزاری انتخابات میان دوره شورای اسلامی و خبرگان رهبری و همچنین انتخابات تناسبی شورای شهر تهران در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه، گفت: تصمیم بر این است که این انتخابات به طور کامل الکترونیکی انجام شود و تجهیزات لازم در زمان بندی مورد نظر تایید و تصویب خواهد شد به عبارتی احراز هویت و اخذ رای به صورت الکترونیکی خواهد بود.

 
اجرای درست انتخابات تناسبی و الکترونیکی سبب برگزاری ادامه این روند برای سایر انتخابات می‌شود
 
اسکندری با اشاره به انتخابات تناسبی شورای شهر تهران گفت: این انتخابات فقط در تهران برگزار خواهد شد و بر اساس قانون در ادامه، شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر را در بر خواهد گرفت و بسیار مهم است که این انتخابات به درستی انجام شود و شورای نگهبان هم تایید کنند، چرا که با انجام درست آن، مراحل بعدی انتخابات در مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری به صورت الکترونیک برگزار خواهیم کرد که دستاورد بزرگی برای کشور در صحت، دقت و سرعت عمل خواهد بود.
 
وی با تاکید بر اینکه باید با اخذ نظرات دستگاه‌های مختلف، صحت سنجی لازم را در این باره انجام داد، اظهار کرد: براساس اقداماتی که شورای نگهبان و دستگاه‌های نظارتی انجام دادند، طبق همان زمان بندی که پیش از این مقرر شده بود، برای برگزاری انتخابات اقدام خواهیم کرد.
 
وزیر کشور با بیان اینکه حضور همه احزاب و تشکل‌ها از ویژگی مهم انتخابات تناسبی شورای شهر تهران است، تصریح کرد: به عبارتی طبق این شیوه بر اساس رأی که از مردم اخذ می‌شود، احزاب می‌توانند صاحب کُرسی شوند و دیگر اینگونه نخواهد بود که اگر یک حزبی، حداکثر رأی را کسب کرد، همه کُرسی‌ها را بدست آورد. بلکه همه احزاب در انتخابات مشارکت خواهند داشت و این چند صدایی باعث افزایش مشارکت مردم خواهد شد تا امور شهری درست و دقیق‌تر برنامه‌ریزی شود.
انتهای پیام/
