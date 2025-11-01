شعبه ۲۶۶۹ شورای حل اختلاف در اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران افتتاح شد

به گزارش ایلنا، مراسم گشایش شعبه ۲۶۶۹ شورای حل اختلاف مستقر در اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان تهران، قربانیان معاون قضایی اجرایی، عمومی و اجرای احکام شورا‌ها و شعب شورایی مستقر در دادسراها، نماینده بسیج اصناف کشور، نمایندگان خیریه های صنف ابزار و جمعی از مدیران، فروشندگان و تولیدکنندگان ابزار برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان تهران تاسیس و راه اندازی شورای حل اختلاف را درمانی کامل و جامع برای درد دادرسی های طولانی دانستند.

وی درخصوص اموال عمومی و خصوصی با بیان اینکه در حقوق خصوصی اصل اصلاح ذات البین است، در خصوص فرق شورای حل اختلاف و اصلاح ذات البین با حکم دادگاه و رسیدگی آن بیان کرد:

آنچه در رسیدگی دادگاه انجام می‌شود از اطاله دادرسی و حجم بالای پرونده ها و همچنین هزینه زیاد، هدف خاتمه دادن به دعوی براساس اصول دادرسی می‌باشد زیرا اصول دادرسی حاکم بر دادگاه ها حاکم بر صدور حکم است و قاضی نمیتواند خلاف اصول دادرسی حکم صادر نماید ولی در اصلاح ذات البین با حضور افراد معتمد و برجسته اختلاف و عداوت از ریشه برداشته شده و مودت و دوستی حاکم می‌گردد

حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی بزرگ‌ترین خدمت به مردم را برطرف کردن اختلافات در اسرع وقت دانست و تصریح کرد : این دوستی و مودت همیشگی و پایدار ادامه خواهد داشت و بقدری ارزشمنداست که امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام اصلاح ذات البین را از هر نماز و روزه ای افضل تر دانسته اند و آن به معنی شورای حل اختلاف می‌باشد.

گفتنی است در ابتدای این مراسم باقرپور مدیر عامل اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران ضمن عرض خیر مقدم اظهار کرد: موضوع شورای حل اختلاف اتحادیه ابزار از آنجایی شروع شد که نیاز اقتصادی مردمی توسط رهبر معظم انقلاب تعریف شد و شورای حل اختلاف پیشقدم در تعریف اقتصاد مردمی بود

وی افزود: اقتصاد مردمی یعنی شروع و پایان اقتصاد براساس کسانی که بازار را میشناسند فعالیت می‌کنند و تعاملش را میدانند و به نقاط قوت و ضعف آن آشنا هستند.

باقرپور نیاز به شورای حل اختلاف را الزامی دانست و تصریح کرد این ظرفیت وقتی به مردم سپرده می‌شود قطعا ضمن حل اختلاف به صورت نرمتر و بدون هزینه باعث‌ رشد اقتصاد شود.

رییس اتحادیه ابزار تاکید کرد امیدواریم به برکت این اتفاق مبارک، بار بزرگی از دوش قوه قضاییه و اقتصاد کشور برداشته شود و کمک کنیم تا شرایط آرام‌تری داشته باشیم و مردم خوب و نجیب ما بهترین شرایط را داشته باشند.

در پایان مراسم احکام اعضاء شعبه ۲۶۶۹ شورای حل اختلاف مستقر در اتحادیه ابزار فروشان تهران توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نجفی به ایشان اعطاء گردید.

