با پیگیری دادستانی تهران صورت گرفت؛
صدور مجوز بهرهبرداری از بیمارستان خیریه امام متقین (ع) پس از سالها
پس از پیگیریهای مستمر دادستانی تهران مجوز بهرهبرداری از بیمارستان خیریه امام متقین (ع) در منطقه ۱۸ تهران صادر شد. این مرکز درمانی با ظرفیت ۴۰۰ تختخواب، بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای خیریه در مناطق کمبرخوردار پایتخت، آماده ارائه خدمات به شهروندان است.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: مجوز رسمی بهرهبرداری از بیمارستان خیریه امام متقین (ع) پس از چندین سال پیگیریهای اداری، حقوقی و قضایی، در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ابلاغ شد.
وی افزود: این بیمارستان خیریه با ظرفیت ۴۰۰ تختخواب و زیربنای تقریبی ۲۵ هزار مترمربع در هفت طبقه، از سال ۱۳۹۱ آغاز و در سال ۱۳۹۸ عملیات ساختمانی و تأسیساتی آن به اتمام رسیده است.
دادستان تهران تصریح کرد: موقعیت مکانی بیمارستان در منطقه ۱۸ تهران و در مجاورت مناطق ۱۷ و ۱۹ و حاشیهنشین اسلامشهر قرار دارد؛ مناطقی که به گفته مسئولان، از فقدان مراکز درمانی بستری مناسب رنج میبرند.
همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی این مرکز در مجاورت بزرگراههای ساوه، فتح و آزادگان، بیمارستان امام متقین (ع) میتواند نقش مهمی در ارائه خدمات فوریتی به مصدومان حوادث ترافیکی ایفا کند.
صالحی اظهار داشت: بر اساس مستندات موجود، برای آغاز فاز اول بهرهبرداری، صدور مجوز رسمی تا مدتها به تعویق افتاده بود. این موضوع نهایتاً پس از مکاتبات و پیگیریهای مکرر با مراجع ذیربط، و طرح پرونده در دادستانی تهران در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۴، مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
وی افزود: در پی صدور دستورات لازم از سوی دادستانی تهران و تشکیل چندین جلسه کارشناسی با همراهی مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ایران، سرانجام موضوع در جلسه کمیسیون اعطای مجوز وزارت بهداشت مطرح و مجوز بهرهبرداری صادر گردید. با راهاندازی این بیمارستان خیریه، یکی از مهمترین نیازهای درمانی مناطق جنوبی تهران مرتفع خواهد شد و این اقدام به عنوان نقطه عطفی در تحقق عدالت درمانی و خدمترسانی به اقشار محروم ارزیابی میشود.
همچنین با پیگیریهای صورت گرفته از سوی دادستانی تهران اقدامات لازم در جهت تامین برق مورد نیاز بیمارستان با همکاری شرکت برق منطقهای و توزیع برق تهران انجام و در محوطه بیمارستان نیز فرآیند سینیگذاری و کابل کشی نیز تا محل پست داخلی صورت پذیرد و تجهیزات پست داخلی نیز تامین شده است.