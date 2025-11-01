خبرگزاری کار ایران
تاکید وزیر اطلاعات بر اجرای الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل

تاکید وزیر اطلاعات بر اجرای الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل
در نشست مشترک جامعه اطلاعاتی کشور با موضوع پدافند غیرعامل بر هم‌افزایی لایه دفاع و امنیت در مصون‌سازی از زیرساخت‌ها تاکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه پایداری ملی، همزمان با هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل، نشستی با حضور وزیر اطلاعات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و مسئولین جامعه اطلاعاتی کشور با موضوع «نقش جامعه اطلاعاتی در مصون‌سازی زیرساخت‌های کشور» برگزار شد.

در این جلسه بررسی الگوی تهدیدات دشمن و سناریو‌های آنها و راهکار‌های پدافندی مبتنی بر اقدامات اطلاعاتی توسط رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور مطرح و ارائه شد.
 
 وزیر اطلاعات و مسئولین جامعه اطلاعاتی کشور نیز در این گردهمایی بر اهمیت و اولویت اجرای الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در دستگاه‌های خدماتی، زیرساختی و مراکز حاکمیتی تأکید کردند.
 
سرمایه‌گذاری در حوزه پدافند غیرعامل به عنوان اقدامی مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های دفاعی و ارتقای توان بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات دشمن و لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در الگوی حکمرانی ملی و فرهنگ عمومی جامعه از دیگر موضوعات مورد تاکید این جلسه بود. 
 
همچنین موضوع برنامه‌ریزی برای ایفای نقش جامعه اطلاعاتی در مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و بر بهره‌گیری از درس‌ها و عبرت‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه جهت رفع آسیب‌پذیری‌ها و کاهش تأثیرگذاری تهدیدات احتمالی آینده تأکید شد.
