منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره شکوفایی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از دیپلماسی استانی گفت: یکی از مولفه‌های مهم امنیت پایدار، وضعیت اقتصادی است. استان سیستان و بلوچستان متأسفانه پایین‌ترین تولید ناخالص داخلی (GDP) را با توجه به مساحت و جمعیت دارد و در واقع این استان با ۱۱.۴ از مساحت کشور و ۳.۵ درصد از جمعیت، اما ۱.۳ GDP را به خود اختصاص داده است که میزان بسیار کمی است. البته استان، ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه مرز، معادن و منابع طبیعی دارد.

ضریب جینی سیستان و بلوچستان یکی از بدترین‌ها در کشور است

وی ادامه داد: در هر سه بخش اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات، این استان پتانسیل‌های مؤثری دارد. بندر چابهار به عنوان بهترین بندر کشور، نزدیک‌ترین فاصله را با کشورهای دیگر از طریق آب‌های آزاد دارد. با این حال، علیرغم تمامی این ظرفیت‌ها، ضریب جینی در این استان هم یکی از بدترین‌ها در کشور است.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این نکته در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته و بر اساس پیشنهادات ارائه‌شده و تأکید رئیس‌جمهور، قرار شده با افزایش اختیارات استانداران و فعال‌سازی دیپلماسی استانی، ظرفیت‌های موجود را افزایش دهیم. در این راستا، به سمت فعال‌سازی بازارچه‌های محلی و فروشگاه‌های خرد با کشورهای همسایه پیش رفتیم. این اقدامات در سفرهایی که با حضور رئیس‌جمهور به عمان و پاکستان انجام شد هم مورد تأکید قرار گرفت.

ارتباط دریایی با عمان برقرار شده و به زودی با پاکستان هم برقرار خواهد شد

بیجار گفت: در حال حاضر، خطوط ریلی و جاده‌ای با کشورهای همسایه برقرار شده و به زودی توسعه‌های هوایی هم برای برخی از آن‌ها انجام خواهد شد. همچنین، ارتباط دریایی با کشور عمان برقرار شده و به زودی با کشور پاکستان هم برقرار خواهد شد. ما مراودات زیادی داریم، در بحث تأمین کالای اساسی هم برای کشور و هم برای استان ظرفیت خوبی ایجاد شده است، پاکستان ظرفیت‌های خوبی دارد که روی آن کار کرده‌ایم.

ارسال گوشت قرمز و برنج به داخل کشور برای تعادل بازار

این مقام دولتی تاکید کرد: در راستای تأمین برنج و گوشت قرمز اقداماتی صورت گرفته و حتی بخشی از آن هم برای تعادل بازار به داخل کشور ارسال شده است.

وی ادامه داد: این توضیحات نشان‌دهنده این است که ظرفیت‌های محلی ما بسیار مؤثر است و این ظرفیت در استان سیستان و بلوچستان به حد اعلا وجود دارد. ما مصمم هستیم که این ظرفیت‌ها را اجرایی کنیم. هر یک از این مبادلات، چه در سطح کلان و چه در سطح ملی، می‌تواند بخش زیادی از بیکاری استان را جبران کرده و موجب توسعه اقتصادی شود.

بخشی از توافق کشورهای اکو به همکاری‌ها برای مقابله با قاچاق انسان مربوط می‌شود

استاندار سیستان و بلوچستان در پاسخ به این سوال که آیا در رایزنی‌هایی که با کشورهای همسایه صورت گرفته درباره جلوگیری از ورود غیرمجاز اتباع هم صحبت‌هایی شده است، گفت: علاوه بر این، مسائل مرتبط با جرایم مرزی در تمامی مرزهای ما وجود دارد. در همین راستا، در تفاهم‌نامه‌هایی که با سازمان اکو به امضا رسیده گنجانده شده و تمامی اعضا خود را متعهد به همکاری در این زمینه می‌دانند. بخشی از این همکاری‌ها به مقابله با قاچاق انسان مربوط می‌شود.

وی درباره دیوار مرزی بین ایران و کشورهای همسایه جنوب شرقی گفت: درخصوص دیوار مرزی که اقدامی در سطح ملی است، استانداری هم کمک می‌کند و موضوعاتی مانند خدمات و تسهیل‌گری که در آن منطقه مورد نیاز است را انجام می‌دهد.

رسیدگی به مشکل افراد فاقد شناسنامه که تا سال ۹۸ ثبت‌نام کرده‌اند

استاندار سیستان و بلوچستان درباره اقدامات صورت گرفته برای افراد فاقد شناسنامه در این استان گفت: ما در این زمینه براساس قانون عمل می‌کنیم. البته آمارها در این زمینه متفاوت است اما یک دستوری را در شورای تأمین ابلاغ کرده‌ایم که ارزیابی دقیقی صورت بگیرد و در مورد افرادی که تا سال ۹۸ ثبت‌نام کرده و پرونده‌ای دارند، اقدامات لازم برایشان انجام خواهد شد.

آخرین وضعیت سیستان و بلوچستان با توجه به طغیان بیماری فلج اطفال در کشورهای همسایه

چهار دانشگاه علوم پزشکی در منطقه فعال هستند

تاکنون گزارشی از بیماری فلج اطفال در استان دریافت نکرده‌ایم

بیجار در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که با توجه به هشدار وزارت بهداشت در خصوص طغیان بیماری فلج اطفال در کشورهای همسایه درباره اینکه با توجه به هم‌مرز بودن این استان با این کشورها چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: استانداری به عنوان نماینده عالی دولت و به تعبیر مقام معظم رهبری، حاکمیت، مسئولیت پیگیری تمامی سیاست‌های دولت را بر عهده دارد. دیدگاه حاکمیتی این است که باید در راستای کمک به سلامت عمومی اقدام کند. در برخی موارد، حتی وظایف وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز توسط استانداری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ما در این زمینه بسیار حساس هستیم، به ویژه با توجه به وضعیت بهداشتی دو کشور همسایه‌مان که شرایط مناسبی ندارند و نتوانسته‌اند استانداردهای لازم را که در سایر نقاط دنیا و کشور ما وجود دارد، به خوبی اجرایی کنند، به همین دلیل، ما به شدت در مبادی ورودی مرزها به این موضوع توجه داریم.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در این راستا، چهار دانشگاه علوم پزشکی در منطقه فعال هستند و اقدامات مناسبی را به انجام می‌رسانند. هرگاه که نیاز به حمایت بیشتری وجود داشته باشد، ما در این زمینه کمک خواهیم کرد. تاکنون هم گزارشی مبنی بر وجود این مشکل در استان در این زمینه دریافت نکرده‌ایم.

