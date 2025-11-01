به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با انتشار پوستر برگزاری چهارمین دوره رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان در شبکه ایکس، نوشت: رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان، عرصه‌ای برای تجربه عینی فرایند بررسی مصوبات مجلس از منظر انطباق با قانون اساسی است.

وی افزود: دانشجویان در این رویداد، نقش اعضای شورا را ایفا می‌کنند و با واقعیت‌های تصمیم‌سازی حقوقی آشنا می‌شوند.

