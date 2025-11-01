خبرگزاری کار ایران
دانشجویان در رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان با واقعیت‌ها آشنا می شوند

سخنگوی شورای نگهبان گفت: دانشجویان با شرکت در رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان با واقعیت‌های تصمیم‌سازی حقوقی آشنا می‌شوند.

به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با انتشار پوستر برگزاری چهارمین دوره رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان در شبکه ایکس، نوشت: رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان، عرصه‌ای برای تجربه عینی فرایند بررسی مصوبات مجلس از منظر انطباق با قانون اساسی است.

وی افزود: دانشجویان در این رویداد، نقش اعضای شورا را ایفا می‌کنند و با واقعیت‌های تصمیم‌سازی حقوقی آشنا می‌شوند.

