جعفر قنادباشی کارشناس مسائل غرب آسیا و مصر در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با ادعای اخیر گروسی مبنی بر تحرکات جدید در فعالیت‌های هسته‌ای ایران که بر اساس رصد ماهواره‌ای به آن دست یافته است و نقش مصر در گفت‌وگو با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سیدعباس عراقچی گفت:‌ مصری‌ها یکی از اقداماتی که به منظور کسب مشروعیت داخلی انجام می‌دهند، دیپلماسی‌ای است که تلاش می‌کند تا مصر را به عنوان یک طرف میانجی و یک طرف مؤثر در معادلات منطقه‌ای و یک طرف فعال در گسترش روابط و برقراری تفاهم‌ها معرفی کند. به عبارت دیگر، انگیزه اصلی مصری‌ها در حال حاضر این موضوع است. در مصر حکومتی وجود دارد که نتیجه یک کودتای نظامی است و در انتخابات‌هایی که برگزار شده، هیچ‌یک از این انتخابات به معنای واقعی کلمه مشروع و مورد پذیرش مردم نبوده است.

در جبهه داخلی، اختناق شدیدی بر مصر حاکم است

وی ادامه داد: بسیاری از متفکرین مصری حکومت کنونی را غیرقانونی می‌دانند، به ویژه با توجه به اینکه در زمان وقوع کودتا، آقای مرسی به طور مشکوکی در زندان فوت کردند. در حقیقت، در روند بازداشت و محاکمه، ایشان جان خود را از دست دادند و بسیاری از اعضای اخوان المسلمین در همین فاصله اعدام شدند یا همچنان در زندان به سر می‌برند. بنابراین، در جبهه داخلی، اختناق شدیدی بر مصر حاکم است. علاوه بر این، مشکلات اقتصادی که وعده حل آن‌ها داده شده بود، نه تنها کاهش نیافته بلکه در کشور مصر افزایش یافته است.

مصر می‌خواهد خود را عنوان مرکز مذاکرات و رایزنی‌ها معرفی کند

این کارشناس ارشد مسائل شمال آفریقا با بیان اینکه دولت مصر به منظور تثبیت موقعیت خود و کسب مشروعیت، به طور مداوم یک دیپلماسی چندجانبه را به اجرا در می‌آورد و خود را به عنوان مرکز و محل مذاکرات و رایزنی‌ها معرفی می‌کند، اظهار کرد: چندی پیش اجلاس مسئولان دیوان محاسبات کشورها که در شرم الشیخ مصر برگزار شد که نشان‌دهنده این موضوع است و برخی از افراد ایرانی هم در آن شرکت کردند. شرم الشیخ، محلی در مصر است که دور از جامعه مصری و اجتماعات مردمی قرار دارد. این منطقه در صحرای سینا است که می تواند با قرار گرفتن در مرکز توجهات رونق گردشگری هم داشته باشد.

ممکن است که مصری‌ها از جانب اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها ماموریتی پیدا کنند

قنادباشی با اشاره به این نکته که احتمال نقش میانجگری مصر کم است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، مناسبات ما با اروپا و آمریکا وارد عرصه‌ای خاص و بی‌سابقه شده، روند مذاکرات با آمریکا و اروپا به حالت توقف درآمده است و علت آن هم اقداماتی است که آن‌ها انجام داده‌اند. بنابراین، ممکن است که مصری‌ها از جانب اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها ماموریتی پیدا کنند که از این طریق، بدون اینکه موضع ضعف اروپایی‌ها و عطش آن‌ها برای مذاکره با ما را منعکس کنند، به عنوان میانجی از ما دعوت کنند که مجدداً با آقای گروسی صحبت کنیم. این احتمال وجود دارد، اما بیشتر تمایل دارند که خود را در این منطقه فعال نشان دهند.

مصری‌ها به دنبال توجیه شرایط داخلی خود هستند

وی با تاکید بر اینکه کوشش‌های مصر برای برگزاری جلسات در شرم الشیخ یک مصرف داخلی دارد، عنوان کرد: این اقدامات مصر به‌ویژه به این دلیل مطرح می‌شود که در داخل کشور اختناق شدید وجود دارد، مردم نسبت به عدم حمایت از فلسطینی‌ها معترض هستند و از همکاری با اسرائیل انتقاد می‌کنند. آن‌ها توجیه می‌کنند که اگر با اسرائیل همکاری کنیم، این یک همکاری دیپلماتیک است.

گروسی از ابتدا با وعده همکاری با غرب آمده بود

این کارشناس سیاست خارجی در رابطه با اظهارات اخیر رافائل گروسی بیان کرد: آقای گروسی خوش خدمتی می‌کند و به نظر می‌رسد که به دنبال کسب کرسی دبیر کل سازمان ملل در آینده است. او همواره به دنبال کسب اعتبار و انگیزه‌ای برای این مقام بوده است. متأسفانه، از ابتدا که ایشان انتخاب شدند، با وعده همکاری با غرب، در رأس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفتند. این نهادها و روسای آن‌ها پیش از انتخاب، به نوعی تعهد ناگفته به غرب می‌دهند که در چارچوب مقاصد آن‌ها عمل کنند، در غیر این صورت، اجازه نمی‌یابند که در رأس چنین نهادهایی که زیر مجموعه سازمان ملل است، قرار گیرند.

گروسی به کرسی دبیرکلی سازمان ملل چشم دارد

وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که آقای گروسی دو موتوری حرکتی می‌کند؛ یکی اینکه از ابتدا، ماهیتاً شخصی است که حرکت‌هایش در چارچوب سیاست‌های غرب قرار دارد و دیگر اینکه شخصاً نیز علاقه‌مند است که در آینده به عنوان دبیر کل سازمان ملل انتخاب شود و جایگزین گوترش باشد. این موضوع نشان‌دهنده نوعی خوش‌خدمتی و سرسپردگی است که در سخنان خود علیه ما ابراز می‌کند.

انتهای پیام/