قدردانی دبیرکل حزب مردم سالاری از آزادی ۱۱۵ زندانی سیاسی

قدردانی دبیرکل حزب مردم سالاری از آزادی ۱۱۵ زندانی سیاسی
دبیرکل حزب مردم سالاری با قدردانی از آزادی ۱۱۵ زندانی سیاسی، تحقق جمهوریت سوم و بازنگری قانون اساسی را تکرار کرد.

دبیرکل حزب مردم سالاری با قدردانی از آزادی ۱۱۵ زندانی سیاسی، تحقق جمهوریت سوم و بازنگری قانون اساسی را تکرار کرد. 

مصطفی کواکبیان  در توییتی نوشت: 

علیرغم خواست افراطیون بی‌منطق، خوشبختانه ۱۱۵ تن از زندانیان سیاسی یا مشمول آزادی شده‌اند یا مدت محکومیت آنان کاهش یافته است. بی‌شک این‌گونه اقدامات بجا و مفید قوه قضاییه در تدوام عفو معیاری می‌تواند به عنوان نقطه مثبت عملکرد دستگاه قضایی و نشانه‌ای از اراده حاکمیت و اعتماد به نفس در ساختار کلی نظام تلقی شود. 

ای‌کاش جهت تحقق «جمهوریت سوم» و آغاز تحولات اساسی در ساختار حقوقی حکومت و بازآفرینی همه جانبه اعتماد مردم، بازنگری قانون اساسی هم بر مبنای اصل ۱۷۷ در دستور کار قرار گیرد.

