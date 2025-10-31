قدردانی دبیرکل حزب مردم سالاری از آزادی ۱۱۵ زندانی سیاسی

دبیرکل حزب مردم سالاری با قدردانی از آزادی ۱۱۵ زندانی سیاسی، تحقق جمهوریت سوم و بازنگری قانون اساسی را تکرار کرد.

مصطفی کواکبیان در توییتی نوشت:

علیرغم خواست افراطیون بی‌منطق، خوشبختانه ۱۱۵ تن از زندانیان سیاسی یا مشمول آزادی شده‌اند یا مدت محکومیت آنان کاهش یافته است. بی‌شک این‌گونه اقدامات بجا و مفید قوه قضاییه در تدوام عفو معیاری می‌تواند به عنوان نقطه مثبت عملکرد دستگاه قضایی و نشانه‌ای از اراده حاکمیت و اعتماد به نفس در ساختار کلی نظام تلقی شود.

ای‌کاش جهت تحقق «جمهوریت سوم» و آغاز تحولات اساسی در ساختار حقوقی حکومت و بازآفرینی همه جانبه اعتماد مردم، بازنگری قانون اساسی هم بر مبنای اصل ۱۷۷ در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/