هشدار سازمان بازرسی کل کشور به وزارت جهاد کشاورزی
به گزارش ایلنا، اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان در نامهای به وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به برخی مشکلات واحدهای تولیدی در فرآیندهای توزیع و فروش نهادههای دامی هشدار داد و با اشاره به بروز برخی ایرادها و مشکلات متعدد در فرآیندهای توزیع و فروش نهادههای دامی در سامانه بازارگاه نهادههای کشاورزی، تأکید کرد: این معضلات در ماههای اخیر منجر به اخلال در روند تأمین نهادهها و ایجاد وقفه در چرخه تولید محصولات پروتئینی و نارضایتی گسترده واحدهای تولیدی اعم از دامداران و مرغداران شده است.
وی در ادامه عدم حمل و تحویل به موقع نهادههای دامی فروخته شده از سوی واردکنندگان را یکی از مهمترین مشکلات دانست و افزود: حسب بررسیهای میدانی و مستندات موجود، برخی از وارد کنندگان عمده، پس از فروش نهادههای دامی از طریق سامانه بازارگاه، بنا به دلایل مختلف از جمله، مشکلات ترخیص و مسائل حمل و نقل از حمل و تحویل به موقع نهادههای دامی به واحدهای تولیدی خودداری کرده و این امر موجب بروز مشکلات متعدد برای واحدهای مذکور و اخلال در فرآیند تولید شده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی با اشاره به مشکل تعدد عوامل واسطه و فروش نهادههای دامی در خارج از سامانه بازارگاه، تصریح کرد: از دیگر مشکلات اساسی مطروحه از سوی واحدهای تولیدی، حضور عوامل توزیع در سامانه بازارگاه و فروشهای توافقی است، به طوری که بخشی از نهادههای دامی در خارج از سامانه بازارگاه به قیمت بالاتر یا از طریق اخذ مبالغ پشت فاکتوری، به واحدهای تولیدی فروخته میشود.
وی ادامه داد: با این وضعیت هزینههای تأمین نهاده برای واحدهای تولیدی افزایش یافته و محصول نهایی با قیمت بالاتری در بازار عرضه میشود.
اسدیان عدم تخصیص و تأمین مکفی نهادههای دامی را از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی دانست و گفت: با توجه به اخبار واصله از استانهای مختلف، سهمیه تخصیص یافته به واحدهای تولیدی با نیاز واقعی واحدهای مذکور همخوانی نداشته و یا پس از دوره تولید «جوجه ریزی» نهاده تحویل میشود که این امر باعث شده واحدهای تولیدی بالاجبار نهادههای دامی مورد نیاز برای دوره مذکور را از بازار آزاد و با قیمتهای بالاتر خریداری کنند.
وی با بیان اینکه اقدام خالی فروشی واردکنندگان باعث نارضایتی واحدهای تولیدی شده است، تصریح کرد: طی ماههای اخیر تعدادی از واردکنندگان اقدام به ثبت فروش نهادههای دامی در سامانه بازارگاه بدون داشتن موجودی واقعی و اصطلاحاً خالی فروشی کرده و بهرغم دریافت وجوه از خریداران، از تحویل نهاده خودداری و یا با تأخیر بسیار زیاد، نسبت به تحویل آن اقدام کردهاند که این امر موجب مسدود شدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توقف چرخه تولید شده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی با اشاره به بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آییننامه اجرایی قانون، از وزارت جهاد کشاورزی خواست ضمن ارائه گزارش از نحوه نظارت بر موارد مذکور، جهت رفع ایرادها و مشکلات سامانه بازارگاه نسبت به برخورد با متخلفان از طریق تجدیدنظر در سهمیه و کاهش آن طی دورههای آتی و نیز معرفی به مراجع قضایی مربوطه به دلیل اخلال در نظام تولید، اقدام لازم و نتیجه را به سازمان بازرسی اعلام کنند.