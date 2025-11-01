نیکزاد در گفتوگو با ایلنا:
مردم خودمان را نشناخته بودیم/ فعلا همه باید اختلافات درون خانوادگی را کنار بگذاریم/ مسئولان حرفی نزنند که خودشان به آن عمل نمیکنند
نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کسی واقعا یک توصیه به کسی کند، خودش هم باید عمل کند. نه این که یک حرفی بزند؛ چون به خلوت میرسند آن کار دیگر کنند. این سوزاندن باور است. بنابراین به نظر من اگر مسئولی موضوعی را مطرح میکند خودش هم باید به آن عمل کند.
علی نیکزاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه افکار عمومی مطرح میکند چرا برخی از تصمیمگیران در کشور توصیههایی که به مردم میکنند خودشان انجام نمیدهند و سبک زندگیشان با مردم متفاوت است، گفت: اگر کسی واقعا یک توصیه به کسی کند، خودش هم باید عمل کند. نه این که یک حرفی بزند؛ چون به خلوت میرسند آن کار دیگر کنند.
مسئولان نباید حرفی بزنند که خودشان به آن عمل نمیکنند
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این سوزاندن باور است. بنابراین به نظر من اگر مسئولی موضوعی را مطرح میکند خودش هم باید به آن عمل کند.
وی درباره اینکه نمیشود فقط به مردم گفت تحریمها را تحمل کنند اما برخی که در رأس امور هستند نخواهند این تحریمها را تحمل کنند، بیان کرد: البته همه دولتها، همه مجلسها و تشکیلات قوه قضائیه در فکر این هستند که فاصلهای بین اینها با مردم نیفتد.
باید دست به دست هم دهیم تا تحریمها را بیاثر کنیم
نماینده اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه ما تحریمها را در مراودات دولتی و مجلسی خودمان احساس نکنیم، این مورد انتقاد است و درست هم هست. منتها باید بدانیم و قبول کنیم که تحریمی وجود دارد اما باید دست به دست هم دهیم که این تحریمها را بیاثر کنیم.
وی یادآور شد: در تاریخ یکبار بیاثر کردن تحریمها اتفاق افتاد؛ آن هم وقتی که دشمن میخواست بنزین را تحریم کند قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا آمد و هلدینگ ستاره خلیج فارس را زد و به آمریکا پیام داد که در بنزین نمیتوانی ما را تحریم کنی، آقا هم فرمودند این دور زدن تحریمها نیست؛ بلکه بیاثر کردن تحریمها است. یعنی ما در آن زمان در بنزین به استقلال رسیدیم و حتی صادر هم کردیم.
باید سطح زندگی ما با کاری که انجام میدهیم وفادار باشد
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این زیبا بود. اگر ما در همه عرصهها، مانند هواپیماسازی بتوانیم به استقلال و خودکفایی برسیم ، اگر به ما هواپیما و موتور هواپیما ندهند. هم دیگر مهم نیست.
وی افزود: در مباحث دیگر باید سطح زندگی ما به کاری که انجام میدهیم وفادار باشد. فرمایش قرآن هم هست «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا» شما به عهدی که بستید وفادار بمانید چرا که درباره عهد و پیمانی که بستید سوال خواهد شد زیرا شما مسئول هستید و نمونه بسیار این مطلب رهبری معظم انقلاب هستند. سطح زندگیشان ، فرمایشاتشان، قولهایشان و دستورات ایشان کاملا مشخص است.
نیکزاد ادامه داد: من به عنوان نماینده قبول دارم حق با مردم است.
اتحاد مقدس ملت ایران باید حفظ شود
ما مردم خودمان را نشناخته بودیم
نماینده اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی درباره این که در جنگ دوازده روزه رهبری از ایران صحبت کردند و در مراسمی هم از مداح خواستند «ای ایران » بخواند؛ اما بعد از این جنگ شاهد یکسری از صحبتها هستیم که به آن اتحاد و انسجام به وجود آمده لطمه میزند، گفت: حضرت آقا فرمودند اتحاد و اتحاد مقدس. چون دشمن فکر کرده بود ما متفرق هستیم و این هم یک واقعیت بود.
نیکزاد خاطرنشان کرد: قبل از جنگ دوازده روزه مردم در مباحث اقتصادی مشکل داشتند. طرف در خانه چهار فرزند دکتری و فوق لیسانس دارد که کار ندارند. فرزندش نمیتواند ازدواج کند و ندارد جهزیه بدهد. بانکها تسهیلات نمیدهند و این درست بود. دشمن آمده بود از این تفرق به خیال خودش استفاده کند و عوامل بیرونی و داخلیاش ایران را تکه و پاره کنند.
وی تاکید کرد: ما مردم خودمان را نشناخته بودیم و دشمن هم نشناخته بود. مردم بیبدیل و بینظیر عمل کردند. آقا هم فرمود آنهایی که توییتر دارند و توییت میزنند، آنهایی که منبر دارند و سخنرانی میکنند. آنهایی که صحبت میکنند و آنها که مینویسند؛ یعنی در کل همه کسانی که سخنرانی میکنند، منبر دارند، توییت میکنند و صحبت میکنند مراقب باشند این اتحاد مقدس و این یکپارچگی پولادی مردم نباید از بین برود و این حرف درستی هم هست.
جنگ هنوز تمام نشده است
دشمن آمده ما را نابود کند و کلا خانه را از بین ببرد
جنگ دوازده روزه برای بعضیها بهانه نشود که کار را رها کنند
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چرا این حرف درست است؟ دلیلاش این است که جنگ هنوز تمام نشده است. وقتی جنگ تمام نشده است ما باید فعلا درون خانواده اتحاد خودمان را حفظ کنیم، خانه و کاشانه خود را از دست ندهیم. دشمن آمده ما را نابود کند و کلا خانه را از بین ببرد.
وی ادامه داد: اگر روزی و روزگاری به حول و قوه الهی دشمن را از بین بردیم و سایه جنگ از سر جمهوری اسلامی رخت بربست، اشکال ندارد دوباره ما مطالبات خودمان را داشته باشیم. حرفها و مباحثی که میخواهند را مطرح کنند اما یک شرط هم دارد. این موضوع جنگ دوازده روزه برای بعضیها بهانه نشود که کار را رها کنند. باید با قدرت و با صلابت مانند گذشته کار پیش برود. هرکس مسئولیت خودش را بپذیرد اما اتحاد و اتحاد.
فعلا همه باید اختلافات درون خانوادگی را کنار بگذاریم
نیکزاد بیان کرد: ما درون خانواده با هم اختلاف داشتیم اما الان آمدند کل خانه را از بین ببرند، فعلا همه باید اختلافات درون خانوادگی را کنار بگذاریم، همه هم باید این کار را کنیم؛ چراکه نمیشود گروهی اختلافات را کنار بگذارند و یک گروهی نگذارند، همه باید این کار را کنیم و بایستیم.
وی تاکید کرد: این دشمن قدار مانند بربریت است و قانون جنگل بر آن حاکم است؛ کودک را میکشد و میگوید چون بعدا بزرگ میشود و علیه من اقدام میکند میکشم، آب نمیدهد و کودکان تشنه هستند. کودک غزهای وقتی میخوابد در خواب، خواب آب و نان میبیند، شرف و غیرت انسان از درد غصه دار میشود و یاد کربلا انسان میافتد.
نماینده اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رهبری معظم انقلاب بر اتحاد مقدس تاکید دارند، دوستانی که صحبت میکنند باید بدانند که ما اتحاد خودمان را باید حفظ کنیم.