لاریجانی:
باید از اختلافات عبور کنیم و برای تقویت انسجام ملی تلاش کنیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:در این شرایط باید از اختلافات عبور کنیم و برای تقویت انسجام ملی تلاش کنیم.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در بخشی از سخنانش که هفتم آبان ماه در دیدار با برخی از اصحاب علوم انسانی مطرح کرده است، گفت: برخی از زعمای سیاسی کشور هنوز حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکردهاند و به راحتی با یکدیگر جدال میکنند. این موقف نیازمند گذشت و بزرگواری است. نمیگویم حق ندارند، اما گذشت زمانی معنا دارد که حقی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: در این شرایط باید از اختلافات عبور کنیم و برای تقویت انسجام ملی تلاش کنیم.