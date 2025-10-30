باید از اختلافات عبور کنیم و برای تقویت ⁧ انسجام ملی⁩ تلاش کنیم

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در بخشی از سخنانش که هفتم آبان ماه در دیدار با برخی از اصحاب علوم انسانی مطرح کرده است، گفت: برخی از زعمای سیاسی کشور هنوز حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده‌اند و به راحتی با یکدیگر جدال می‌کنند. این موقف نیازمند گذشت و بزرگواری است. نمی‌گویم حق ندارند، اما گذشت زمانی معنا دارد که حقی وجود داشته باشد.