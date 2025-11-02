جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره تجمع علیه ظریف و روحانی که با حضور اقلیتی محدود برگزار شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به دلیل محدود بودن آن حاضر در شرکت در این جلسه نشدند، گفت: تا زمانی که قانون حاکمیت پیدا نکند ما شاهد این رفتار هستیم. تا وقتی که حقوق ملت توسط نهادهایی که باید حافظ حقوق ملت و قانون اساسی باشند، تضییع می‌شود، متاسفانه ما شاهد چنین رفتارهایی خواهیم بود.

سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: امروز هم یک جریان تندرویی که احساس می‌کند که در جامعه اکثریت محلی از اعراب ندارد با تشنج و آشوب و ایجاد هرج و مرج و توسل به رفتارهای غیرقانونی تلاش می‌کنند که خود را حفظ کنند و نشان دهند که حضور و رای مردم هیچ اثری نمی‌تواند داشته باشد و این متاسفانه به صراحت به زبان آورده شده است. اینها اجازه اصلاح و تغییر نمی‌دهند و امروز دو روی یک سکه ‌ای که ما شاهد آن هستیم جریانات تندروی داخلی و دشمنان بیرونی ما است.

برجام تصمیم نظام بوده است

وی با اشاره به برجام گفت: برجام تصمیم نظام بوده است، درست است که تلاش آقای روحانی و دولت وی و آقای ظریف در آن موثر بوده اما این اراده حکومت و تصمیم همه ارکان نظام بود. اما ظاهرا برخی‌ها فراموش کرده‌اند که این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی را داشته است و یا فراموش کرده‌اند که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را داشته است. متاسفانه امروز به جای اینکه نگران افزایش فشارها بر مردم و جامعه و وضعیت معیشتی و اقتصاد و بهم ریختگی اجتماعی و ریزش‌هایی که صورت گرفته است، باشند؛ خوشحال هستند از اینکه اسنپ بکی اجرا شده و ما به آن شش قطعنامه سازمان ملل برگشته‌ایم و در ذیل بند هفت منشور سازمان ملل قرار خواهیم گرفت. من نمی‌دانم این چه خوشحالی دارد که مردم در تنگنای اقتصادی باشند و کشور مورد تهدید اجانب و دشمن خارجی قرار بگیرد و مسیر، مسیری است که می‌تواند تهدیدات نظامی را تشدید کند.

سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: امروز هم همه تمام تلاش‌شان براین است که فضا را متشنج و امنیتی کنند و بتوانند با رقبایشان برخورد کنند. آقای روحانی به درستی آمده است پرده از مشکلات و موانع و خیانت‌هایی که در دوره ریاست جمهوری‌اش برای احیای مجدد برجام صورت گرفت، سخنانی را بر زبان رانده است و اینکه شاهد این باشیم که در مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس از تریبون مجلس به نفع یک کشور بیگانه تلاش کند که اقدامات رئیس جمهور منتخب یک کشور و وزیر خارجه را زیر سوال ببرد از نوادر روزگار است که ما در این عصر شاهد آن هستیم، در هیچ جای دنیا روسای جمهور خودشان و شخصیت‌های خودشان را به نفع یک کشور بیگانه زیرسوال نمی‌برند.

نمایندگانی که قانون گذار هستند و باید خودشان تابع قانون باشند مبدا و پیشگام قانون‌شکنی می‌شوند

امام در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در ارتباط با بحث قانون سالهاست که شاهد هستیم با معلمان، کارگران و دانشجویان، احزاب سیاسی و زنان و همه اقشاری که منتقد هستند و در چهارچوب همین قانون اساسی قرار بوده است بیایند و در زمان‌های مختلف و در جایگاههای مختلف، نقد خود را بگویند، اما اجازه داده نشده است و برخورد شده است، اما هر موقع این جریان تندرو اراده می‌کند با نقش نمایندگانی که قانون گذار هستند و باید خودشان تابع قانون باشند مبدا و پیشگام قانون‌شکنی می‌شوند و کارناوال راه می‌اندازند و جلوی مجلس می‌خوابند و در مقابل هر نهادی بخواهند اجتماع می‌کنند. البته اینها تعدادی هم نیستند اما اگر به این صورت است نیازی به وزارت کشور، دولت و قانون‌گذاری نداریم.

وی ادامه داد: چطور می‌شود که وقتی یک جریان سیاسی مجوز دار به صورت رسمی بیانیه‌ای صادر می‌کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد اما اینهایی که موجب بی‌نظمی رسمی می‌شوند و قانون را زیرپا می‌گذارند مدعی العموم در برابر آن‌ها سکوت اختیار می‌کند. امروز آقای پزشکیان، آقای مومنی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت، استاندار تهران و فرماندار تهران که رئیس شورای تامین استان و شهر تهران هستند، باید پاسخگو باشند. متاسفانه ما امروز شده‌ایم تماشاچی و مسئولین هم سکوت اختیار کرده‌اند و مقامات قانون گذار که باید ناظر بر اجرای قانون باشند، رسما از تریبون مجلس مردم را تحریک می‌کنند آن هم در شرایطی که امروز مقام رهبری هم گفتند که باید انسجام ملی فراهم بشود،

سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: مردم در واقع در زیر چرخ دنده‌های دعوای قدرت از بین رفتند. همه این دعواها، دعوای قدرت است و اساسا مردم به هیچ انگاشته شده و این شرایط، شرایط ماندگاری نخواهد بود مگر اینکه ما متوسل به زور و قوای قهریه بشویم. تنها راه این مسیر این است که واقعیت‌های موجود در جامعه را بپذیریم. ما نمی‌توانیم بدون پذیرش واقعیت‌های موجود در جامعه برای جامعه برنامه ریزی کنیم. قوانینی را وضع می‌کنیم که قوانین برای حفظ تثبیت قدرت یک اقلیت است و نه توجهی به شرع می‌شود و نه توجهی به حقوق مردم. این مسیر، مسیری نیست که خاستگاه عمومی را تعیین کند. همیشه صحبت از افکار عمومی می‌شود و این افکار عمومی را می‌شود با یک آرای عمومی مورد سنجش قرار داد که اینهایی که می‌گویند مردم. منظورشان از مردم کدام مردم است؟ مردم این طرف بازار یا آن طرف بازار، همه شهروندان ایران مردم هستند. ولی براساس جمهوری آنچه که مسلم است رای اکثریت است.

طرف از حجاب اجباری انتقاد می‌کند او را متهم می‌کنند که با حجاب مخالف است

امام گفت: متاسفانه این وضعیت جامعه ما شده است که طرف می‌آید از حجاب اجباری انتقاد کند او را متهم می‌کنند که با حجاب مخالف است. امروز برای اینکه فرار رو به جلو داشته باشند و پاسخگوی گذشته که وضعیت امروز به وجود آورده نباشند می‌آیند حمله می‌کنند و جلو‌تر از قانون و قانونگذار و دستگاه امنیتی و دستگاه قضایی، یک رئیس جمهوری که واجد شرایط بوده از کانال شورای نگهبان عبور کرده و مورد اقبال اکثریت مردم قرار گرفته و تصمیماتی که نظام گرفته و او مجری آن تصمیمات بوده را متهم به خیانت می‌کنند.

وی ادامه داد: آقای روحانی که یک اصلاح طلب نبوده، آقای روحانی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت بوده، آقای روحانی عضو خبرگان رهبری بوده، آقای روحانی مسئول پدافند کل کشور بوده. آقای روحانی شانزده سال نماینده رهبری دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده قبل از اینکه رئیس جمهور شود. آقای روحانی که رئیس جمهور شد، رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده، آقای روحانی و دولت بارها مورد تاکید و تایید رهبری قرار گرفتند. امروز چگونه می‌شود که یک عده‌ای بیایند و خودسرانه همه عنان کشور را زیر سوال ببرند و هیچ کسی هم در مقابل اینها هیچی نگوید. این در واقع سست شدن پایه‌های حکمرانی و نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج از کشور شده است.

سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: ما وقتی اقدامات و رفتارهای مسئولین رسمی را زیرسوال می‌بریم نتیجه‌اش آن خواهد شد که آقای عراقچی که در مذاکرات می‌خواهد شرکت کند به او می‌گویند تو چه کاره ای؟ اصلا تو نمایندگی نداری؟ تو اختیار نداری. این نتیجه عملکرد همین تندروی هاست. در مجلس برجام را آتیش میزنند و می‌گویند این به نفع امریکاست و فردا که امریکا و اسرائیل علیه برجام اقدام میکنند سکوت می‌کنند و اقدامات گذشته‌شان را یادشان می‌ رود و اینجا نمی‌گویند که مسبب اصلی قبل از ترامپ ماها بودیم.

امام گفت: نمی‌گویند ما منافع ملی را ندیدیم. ما ضربه به کشور زدیم برای دور زدن تحریمها، برای کاسبی، برای این اختلاس‌هایی که در واقع به صورت رسمی حتی در حد وزرای دولت صورت گرفت و همین دادگاه جمهوری اسلامی محکوم کرد ولی در خیابان راحت و آزادانه میچرخند. متاسفانه کسی که متهم به اختلاس هست زندان می‌رود، محکوم به اعدام می‌شود اما بعد دوباره بیرون می‌اید و علی رغم اینکه تردید ایجاد کردند که همه بدهی‌های گذشته را نداده ولی با همان مسیر گذشته دوباره برای دور زدن تحریم به عنوان یک سمبل رفتار اقتصادی موفق وارد عرصه می‌شود.

رسائی وقتی انسان‌ها را به حیوان تشبیه می‌کند، دیگر نه شأنی برای خودش دارد، نه مجلس

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اظهارات رسایی علیه آذر منصوری در مجلس گفت: اساسا شأن مجلس را آن‌هایی که امثال آقای رسایی را تائید کردند زیر سوال بردند. به هر حال وقتی که یک تعدادی واجد شرایط رای دارید و این واجدین شرایط رای حتی حاضر نیستند در انتخابات شرکت کنند، مجلس در این جایگاه قرار میگیرد و امروز آقای رسایی می‌آید از خانم منصوری انتقاد کند و این الفاظ را بکار می‌گیرد، آقای رسایی نماینده مردم است اما در پشت تریبون مجلس رسما مردم را تهدید می‌کند و درخواست می‌کند که باید با اینها برخورد کند و ادبیاتش هم این است که اگر دستگاه قضایی برخورد قضایی نکند اینها بچه‌هایشان هم دم در می‌آورند. این فرد وقتی انسان‌ها را به حیوان تشبیه می‌کند، دیگر نه شأن خودش را دارد، نه شأنی برای مجلس گذاشته، نه احترامی برای مردم قائل است.

وی ادامه داد: به نظرم می‌رسد اساسا پاسخ دادن به آقای رسایی اشتباه است. اگر قرار هست که در این کشور شفافیتی وجود داشته باشد، پاسخگویی وجود داشته باشد، مراجعی که ایشان را در ادوار گذشته رد کردند، بیایند شفاف اعلام کنند به چه دلیلی رد کردند و بنا به چه استدلالی مجدد پذیرفتند. چرا برایشان مشارکت مردم و حضور شایستگان و رقابت واقعی بی‌معنا شده است. امروز تنها حرف درست را آقای ثابتی گفت که البته به آن انتقاد هم وارد هست. اما آقای ثابتی می‌گوید اساسا اشکال این است که مردم انتخاب می‌کنند. یعنی ما باید مدل نظام را تغییر بدهیم. یعنی اینکه اساسا مردم چکاره اند؟ نماینده انتخاب بکنند؟ چه کاره‌اند که رییس جمهور انتخاب کنند؟ چکاره هستند که خبرگان رهبری انتخاب بکنند؟ چه کاره هستند که شورای شهر انتخاب بکنند؟ شورای شهری که موظف است به شهرداری که اساسا از صلاحیت‌های علمی و فنی و تجربی برخوردار نیست رای دهد و مراجع را موظف کنند که حکم او را صادر می‌کند و امروز رسما مرتکب تخلفاتی می‌شود که خود شورای شهر اعلام می‌کند و این شورای شهری که او را انتخاب کرده و منصوب کرده، حق برداشتن او را ندارد.

سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: به نظرم میرسد که ما باید تکلیف را روشن کنیم یا این قانون موجود ما باید اجرا شود و به قانون برگردیم و به مردم برگردیم. یا باید مدل نظام را کاملا تغییر بدهیم و مردم حق دخالت و حق انتخاب و حق تصمیم گیری و حق مشارکت نباید داشته باشند چون این حق به مردم برگردد اینها دیگر نمی‌توانند مردم را نمایندگی بکنند. مشکل همین جاست که این نگاه رسما ترویج می‌شود و می‌گویند حتی اگر شما رای دادید ما تصمیم می‌گیریم ما اجازه نمیدیم آقای رئیس جمهوری که منتخب مردم است اجازه نمی‌دهیم هر کسی را خواست به کار بگیرد. اجازه نمی‌دهیم حامیانش در دولتش حضور پیدا کنند. بایستی رئیس جمهور با آن الگو و خط و مشی که از قبل بوده و این شرایط را در کشور ایجاد کرده، ادامه پیدا بکند. وقتی شرایط این باشد اساسا انتخابات معنا و مفهوم خودش را از دست می‌دهد.

امام گفت: به اذعان همه کارشناسان رسمی در دولت و در نهادهای رسمی همه می‌دانند که این فیلترینگ چه مضرات و تبعات و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده، اما رییس جمهور امروز نمی‌تواند علی رغم عهدی که با مردم داشته و مطالبه‌ای که مردم داشته‌اند، فیلترینگ را جابجا کند. ایشان یک مسئول شایسته را که هیچ گونه محکومیتی ندارد به صرف این که افکارش با انهائی که قرار است ایشان را مورد ارزیابی قرار بدهند هماهنگ و همراه نیست، تائید نمی‌کنند و رئیس جمهور نمی‌تواند او را به کار بگیرد.

وی گفت: آقای پزشکیان به صراحت اعلام کردند اگر مردم از وضع موجود راضی هستند به همین آقایان رأی بدهند که سمبل آن آقای زاکانی و جلیلی بود. ولیکن مردم نپذیرفتند و به آقای پزشکیان رأی دادند و امروز باعث ریزش پایگاه اجتماعی رأی دهندگان آقای پزشکیان دارد می‌شوند و ما شاهد آن هستیم. علت آن هم همین افراد هستند همین بی‌قانونی‌ها است. همین دخالتهای مجلس در انتصابات است. همین وضعیتی است که آقای همتی می‌اید به صراحت رسما اعلام می‌کند که این نمایندگان از من مدیر میخواستند، رییس بانک میخواستند، اعضای هیات مدیره میخواستند و من زیر بار نرفتم و استیضاح من دلیلش این است و الا این وضعیت یک فرآیند بوده که مشخص است که مسببین این فرآیند چه کسانی هستند. ما هشت سال دوره آقای احمدی نژاد را داشتیم و اگر ۵۰ سال دیگر هم تلاش کنیم به قبل از آقای احمدی نژاد باز نمی‌گردیم. این نیازمند تغییر رویکرد و اصلاح قوانین و سیاست‌ها و رفتارها است و لجبازی با مردم نمی‌تواند این مملکت را به سرانجام موفقی هدایت کند. ما در روش‌ها و رفتارها و سیاست خارجی تجدید نظر کنیم و تعامل با دنیا داشته باشیم ما نمی‌توانیم که اعلام کنیم که کشور مستقلی هستیم و با دنیا کاری نداریم و دیوار دور خودمان کشیده ایم. اگر اینطور هست باید از سازمان ملل خارج شویم و ارتباط خودمان را قطع کنیم.

وی گفت: دشمن دشمنی‌اش را کرده است و در حال برنامه ریزی است اما ما باید جایگاه خودمان را بشناسیم و منافع خودمان را بشناسیم و برای آن از هر ابزار مناسب استفاده کنیم. ابزار دیپلماسی و تقویت نظامی قطعا تعیین کننده است اما اگر مردم را نداشته باشیم هیچ چیز نخواهیم داشت.