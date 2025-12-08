در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیح رئیس سازمان حفاظت محیطزیست درباره آییننامه ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی
شینا انصاری رییس حفاظت سازمان محیط زیست در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با آییننامه جدید اجرایی مربوط به ارزشگذاری اقتصادی منابع محیطزیستی و تعیین و پرداخت هزینه خسارات زیستمحیطی که با تصویب هیات وزیران و به پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست، ارائه شده است، گفت: آیین نامهای داشتیم اخیرا که در راستای اقدام در جهت آییننامههای تکلیفی برنامه هفتم پیشرفت بود.
وی ادامه داد: این آییننامه در رابطه با ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی بود که هدف آن، این است که ما در خصوص منابع ارزشگذاری داشته باشیم، البته یک کار علمی است که با شاخصهای فنی اکوسیستمهایی مثل جنگل، تالاب و یا مثلا مرتع ارزشگذاری خواهند شد و به طبع اگر قرار باشد کاری در این اکوسیستم انجام شود، با آن ارزش ریالی که وجود دارد، برآورد میشود تا مشخص شود که مثلاً اگر قرار باشد جادهای ساخته شود یا سدی ساخته شود، چه آثار و عوارضی میتواند به لحاظ اقتصادی داشته باشد.
انصاری خاطرنشان کرد: این کار، کاری است که در سطح دنیا در حال انجام است و ما نیازمند این هستیم که این برآوردها برای تصمیمگیران کلان کشور اقتصادی باشد تا ملموستر شود.