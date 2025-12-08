خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

توضیح رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره آیین‌نامه ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی

توضیح رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره آیین‌نامه ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی
رییس حفاظت سازمان محیط زیست گفت: آیین‌نامه ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی به این صورت است که ما در خصوص منابع ارزش گذاری داشته باشیم، البته یک کار علمی است که با شاخص‌های فنی اکوسیستم‌هایی مثل جنگل، تالاب و یا مثلا مرتع ارزش‌گذاری خواهند شد و به طبع اگر قرار باشد کاری در این اکوسیستم انجام شود، با آن ارزش ریالی که وجود دارد، برآورد می‌شوند تا مشخص شود که مثلاً اگر قرار باشد جاده‌ یا سدی ساخته شود، می‌تواند چه آثار و عوارضی به لحاظ اقتصادی داشته باشد.

شینا انصاری رییس حفاظت سازمان محیط زیست  در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با  آیین‌نامه جدید اجرایی مربوط به ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط‌زیستی و تعیین و پرداخت هزینه خسارات زیست‌محیطی که با  تصویب هیات وزیران و به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست، ارائه شده است، گفت:  آیین نامه‌ای داشتیم اخیرا که در راستای اقدام در جهت آیین‌نامه‌های تکلیفی برنامه هفتم پیشرفت بود.

وی ادامه داد: این آیین‌نامه در رابطه با ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی بود که هدف آن، این است که ما در خصوص منابع  ارزش‌گذاری داشته باشیم، البته یک کار علمی است که با شاخص‌های فنی اکوسیستم‌هایی مثل جنگل، تالاب و یا مثلا مرتع ارزش‌گذاری خواهند شد و به طبع اگر قرار باشد کاری در این اکوسیستم انجام شود، با آن ارزش ریالی که وجود دارد، برآورد می‌شود   تا مشخص شود که مثلاً اگر قرار باشد جاده‌ای ساخته شود یا سدی ساخته شود، چه آثار و عوارضی می‌تواند به لحاظ اقتصادی داشته باشد.

انصاری خاطرنشان کرد: این کار، کاری است که در سطح دنیا در حال انجام است و ما نیازمند این هستیم که این برآوردها برای تصمیم‌گیران کلان کشور اقتصادی باشد  تا ملموس‌تر شود.

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
