سردار وحیدی:
پلیس با ارتباط مثبت با مردم میتواند سرمایه اجتماعی ارزشمندی جمعآوری کند
جانشین ستادکل نیروهای مسلح گفت: پلیس با تعامل و ارتباط مثبت با مردم میتواند سرمایه اجتماعی ارزشمندی جمعآوری کند و بر اعتماد عمومی بیافزاید.
به گزارش ایلنا، سردار «احمد وحیدی» جانشین ستادکل نیروهای مسلح در مراسمی با قدردانی از خدمات فرماندهی انتظامی استان بوشهر، مهمترین عامل موفقیت این نیرو را ارتباط مؤثر و مثبت با مردم استان دانست و اظهار داشت: نیروی انتظامی بوشهر توانسته است با تعامل و خدمترسانی صادقانه، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای استان فراهم آورد و اعتماد عمومی را به شکل محسوسی افزایش دهد.
وی عملکرد انتظامی استان بوشهر را الگویی موفق در تأمین امنیت پایدار توصیف کرد و با استناد به آمار پایین جرائم، تلاش مستمر فرماندهی و همکاران را ستودنی خواند.
به گفته سردار وحیدی، این دستاورد نشاندهنده کارآمدی بالای مدیریت انتظامی و سطح بالای همراهی مردم با نهاد پلیس در سطح شهرها و روستاهای استان است.
جانشین ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نقش پروژههای عمرانی و توسعهای فراجا در استان بوشهر گفت: توسعه زیرساختهای فیزیکی و تجهیز امکانات انتظامی بوشهر موجب ارتقای شاخصهای امنیتی و رفاهی استان شده و زمینه را برای زندگی مطلوبتر و افزایش رضایت اجتماعی شهروندان فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در ارتقای زیرساختهای امنیتی باید تداوم داشته باشد تا بستر لازم برای خدماترسانی بهتر و سریعتر پلیس به مردم فراهم شود ابراز امیدواری کرد اجرای پروژههای عمرانی فراجا در سراسر استان با سرعت بیشتری دنبال شود.
این مقام ارشد نظامی، ضرورت تعامل مستمر و مؤثر پلیس با آحاد مردم را یادآور شد و گفت: نیروی انتظامی، با حفظ ارتباط مثبت و شفاف با مردم، سرمایه اجتماعی قابل توجهی گردآوری میکند و این تعاملات بستر افزایش امنیت و آرامش روانی در جامعه را تقویت میسازد.
سردار وحیدی با تأکید ویژه بر نقش همگرایی تمام دستگاهها در تحقق امنیت پایدار، اظهار داشت: مسئولیت نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه، مسئولیتی سنگین و چندبعدی است که تنها با همکاری بخشهای گوناگون از جمله معاونتهای فرهنگی و اجتماعی نتیجهبخش خواهد بود. فراهم کردن یک فضای فرهنگی مطلوب، لازمه ارتقای امنیت عمومی است.
وی همچنین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: براساس تأکیدات معظمله، تأمین امنیت، ایجاد فضای فرهنگی مناسب و حرکت در مسیر نظام اسلامی از اولویتهای اساسی کشور است. همه دستگاهها موظف به همافزایی برای تحقق اهداف متعالی نظام در عرصه امنیت و فرهنگ هستند و پلیس، به عنوان رکن اصلی امنیت، باید با اهتمام پیگیرانه، افق آینده کشور را تحقق بخشد.