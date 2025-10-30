به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بیست و چهارمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت در مشهد با حضور در پنل تخصصی فناوری و تحول دیجیتال در بیمه سلامت، از تمرکز جدی این کمیسیون بر آسیب‌شناسی نظام سلامت کشور و اجرای صحیح برنامه هفتم توسعه خبر داد.

وی اجرای صحیح برنامه هفتم پیشرفت را یکی از دغدغه های مشترک قوا سه گانه دانست و گفت: برای دستیابی به اهداف این برنامه، نخست باید شناخت دقیقی از وضعیت نظام سلامت کشور داشته باشیم؛ رئیس جمهور در زمان حضور در کمیسیون بهداشت و درمان به دنبال اجرای صحیح قانون بود و به این نتیجه رسیدیم تا زمانی که اجرای نظام پزشک خانواده، سلامت الکترونیک و نظام ارجاع در دستور کار قرار نگیرد و این سه مؤلفه به صورت کامل و با توجه به زیرساخت‌های لازم اجرا نشود، رسیدن به عدالت در حوزه سلامت ممکن نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت و درمان، ادامه داد: این کمیته با هدف تحقق برنامه هفتم و اجرای قانون به نحوی که عدالت در خدمات سلامت برقرار شود، فعالیت خود را آغاز کرد و یکی از تاکیدات و مطالبات رئیس جمهور نیز این بود که همه باید در حوزه سلامت بر سر یک سفره بنشینند.

اسحاقی همچنین با ابراز خرسندی از روند اقدامات بیمه سلامت ایران، گفت: یکی از نکات امیدبخش در اجرای برنامه هفتم، عملکرد بیمه سلامت است که با برنامه‌ریزی منسجم، زیرساخت‌های لازم را برای تحقق اهداف این برنامه فراهم کرده است و امروز می‌توان با اطمینان گفت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وزارتخانه‌های پیشرو در اجرای برنامه هفتم پیشرفت است و مصداق بارز آن را می‌توان در فعالیت‌های بیمه سلامت مشاهده کرد.

نماینده مردم قائئات و زیرکوه در مجلس، ادامه داد: با تداوم همکاری میان مجلس، وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، می‌توان به تحقق عدالت در سلامت و ارتقای دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی امیدوار بود.

