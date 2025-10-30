خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسحاقی:

تحقق عدالت در سلامت با استقرار پزشک خانواده و سلامت الکترونیک ممکن می‌شود

تحقق عدالت در سلامت با استقرار پزشک خانواده و سلامت الکترونیک ممکن می‌شود
کد خبر : 1707144
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، اجرای صحیح برنامه هفتم پیشرفت را یکی از دغدغه های مشترک قوا سه گانه دانست و گفت: تحقق عدالت در سلامت با استقرار پزشک خانواده و سلامت الکترونیک ممکن می‌شود.

به گزارش ایلنا،  سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بیست و چهارمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت در مشهد  با حضور در پنل تخصصی فناوری و تحول دیجیتال در بیمه سلامت، از تمرکز جدی این کمیسیون بر آسیب‌شناسی نظام سلامت کشور و اجرای صحیح برنامه هفتم توسعه خبر داد.

وی اجرای صحیح برنامه هفتم پیشرفت را یکی از دغدغه های مشترک قوا سه گانه  دانست و گفت: برای دستیابی به اهداف این برنامه، نخست باید شناخت دقیقی از وضعیت نظام سلامت کشور داشته باشیم؛ رئیس جمهور در زمان حضور در کمیسیون بهداشت و درمان به دنبال اجرای صحیح قانون بود و به این نتیجه رسیدیم تا زمانی که اجرای نظام پزشک خانواده، سلامت الکترونیک و نظام ارجاع در دستور کار قرار نگیرد و این سه مؤلفه به صورت کامل و با توجه به زیرساخت‌های لازم اجرا نشود، رسیدن به عدالت در حوزه سلامت ممکن نخواهد بود.

 سخنگوی کمیسیون بهداشت  و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت و درمان، ادامه داد: این کمیته با هدف تحقق برنامه هفتم و اجرای قانون به نحوی که عدالت در خدمات سلامت برقرار شود، فعالیت خود را آغاز کرد و یکی از تاکیدات و مطالبات رئیس جمهور نیز این بود که همه باید در حوزه سلامت بر سر یک سفره بنشینند.

اسحاقی همچنین با ابراز خرسندی از روند اقدامات بیمه سلامت ایران، گفت: یکی از نکات امیدبخش در اجرای برنامه هفتم، عملکرد بیمه سلامت است که با برنامه‌ریزی منسجم، زیرساخت‌های لازم را برای تحقق اهداف این برنامه فراهم کرده است و امروز می‌توان با اطمینان گفت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وزارتخانه‌های پیشرو در اجرای برنامه هفتم پیشرفت است و مصداق بارز آن را می‌توان در فعالیت‌های بیمه سلامت مشاهده کرد.

نماینده مردم قائئات و زیرکوه در مجلس، ادامه داد: با تداوم همکاری میان مجلس، وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، می‌توان به تحقق عدالت در سلامت و ارتقای دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی امیدوار بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ