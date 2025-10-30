نامه خضریان به دستگاه های نظارتی:
اشتغال همزمان احمدنیا در دو دستگاه دولتی بررسی شود
نماینده مردم تهران در مجلس، در نامهای خطاب به سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات کشور نسبت به استخدام همزمان علی احمدنیا شلمانی در نهاد ریاست جمهوری و شرکت پتروشیمی جم هشدار داد و خواستار بررسی فوری تخلفات اداری و استخدامی وی شد.
«بسمهتعالی»
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم دیوان محاسبات کشور
با سلام و احترام
احتراماً، به استحضار میرساند آقای علی احمدنیا شلمانی، که هماکنون به عنوان رئیس امور اطلاعرسانی دولت در نهاد ریاست جمهوری مشغول به فعالیت میباشد، حسب مسئولیت مذکور، دارای پست رسمی دولتی است.
با این حال، نامبرده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ به استخدام شرکت پتروشیمی جم (از زیرمجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درآمده و بدون طی مراحل و تشریفات قانونی متعارف از قبیل استعلامهای حراستی، برگزاری آزمون استخدامی، تصویب مراجع ذیربط و سایر ضوابط اداری، با گروه شغلی بالا و بهرهمندی از مزایای حضور در منطقه عسلویه و سختی کار کارگاهی به صورت رسمی منصوب گردیده است.
این در حالی است که نامبرده به صورت مستمر در تهران و در نهاد ریاست جمهوری حضور دارد و هیچگونه خدمت میدانی در محل کارگاههای پتروشیمی جم انجام نمیدهد.
بر این اساس، موارد فوق مصداق تخطی از قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، از جمله اشتغال همزمان در دو دستگاه دولتی و دریافت همزمان دو حقوق میباشد که مستلزم بررسی دقیق و اقدام قانونی مقتضی است.
لذا مستدعی است دستور فرمایید موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته و نسبت به بررسی و رسیدگی قانونی اقدام لازم معمول گردد. ضمناً تصویر حکم حقوقی نامبرده جهت استحضار و بررسی، به پیوست ایفاد میگردد.
با آرزوی توفیق الهی علی خضریان
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی.