توضیح سفیر کشورمان درباره صادرات ایران به افغانستان از مسیر خواف

سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اعلام کرد: بخش عمده‌ای از صادرات ایران به افغانستان در آینده از طریق خط آهن خواف- هرات انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بامداد امروز، نوار ویدیویی «علیرضا بیکدلی» سرپرست سفارت ایران در کابل را منتشر کرد که وی می‌گوید بخش عمده صادرات ایران به افغانستان در آینده از طریق خطوط ریلی خواف- هرات صورت می‌گیرد.

بیکدلی که این ویدیو را در ایستگاه «روزنک» در مسیر خط ریل خواف- هرات ضبط کرده است تاکید کرد: واگن‌های حامل مواد سوخت برای نخستین بار از طریق خطوط ریلی خواف- هرات وارد ایستگاه روزنک شده است.

وی افزود: ورود سوخت از این مسیر به افغانستان یک رویداد مهم در همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان ایران و افغانستان است.

وزارت فوائد عامه افغانستان چهار روز قبل در خبرنامه‌ای اعلام کرد: برای نخستین بار، بیست واگن گازوئیل «۰۲» به وزن هزار و یک صد و بیست تن که متعلق به یک شرکت خوصوصی است از مسیر خط آهن خواف- هرات، از ایران وارد ایستگاه «روزنک» هرات شد.

 

